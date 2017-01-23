بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها الحلقة الأخيرة من برنامج "افتح قلبك"، من تقديم الرياضية الجزائرية سليمة سواكري على قناة "الشروق العامة"، وبعد كمية التعاليق الكثيرة التي انتقدت انحياز "سواكري" لطرف على حساب آخر.. خرجت "سواكري" أول أمس عبر صفحتها الخاصة على "فايسبوك" لتوضح ما حـدث.
وللتذكير، كانت سليمة سواكري قد استضافت "عمي صالح" وابنه "عمّار" من ولاية باتنة، وخلال الحلقة اضطرت مقدمة "افتح قلبك" لاختراق قانون البرنامج وهو ما وقفنا عنده بالتفصيل.. لكن وأمام كثافة الرسائل والتعاليق التي غزت صفحة البرنامج الرسمية على "فايسبوك"، خرجت "سواكري" لتوضيح بعض النقاط جاء فيها: "صباح الخير أحـبابي وكل متتبعي برنامج "افتح قلبك".. حلقة البارح كانت صعبة جدا، أب جاء يشكي أبناءه وقال والدموع في عينيه نحبهم هاذوا أولادي.. عندي طفلة واحدة نحبها وخاصة عمّار البكر ديالي، الأب غضبان من عصيان أولاده، أنا لست معه ولا ضده.. أنا مع احترامه لكونه الأب، لأنه مهما كبرنا فنحن أطفال في نظر الوالدين، عمّار رجل مهذب وابن بار حاول قدر الإمكان لمّ شمل عائلته، خصوصا وأن الوالد عصبي وكان في كل مرة يطردهم من البيت.. أنا متعاطفة مع عمّار، وفي نفس الوقت الهدف من البرنامج هو إقامة الخطوة الأولى للصلح. لذلك، رجاء لو لم أكن حيادية، فلأنني حاولت قدر الإمكان أن أمتص غضب الأب لأنه أب والركيزة الأولى في البيت، وعمّار كان متفهما لأنه يعرف طباع والده وقال بأنه سوف يحضر كل إخوته ويأتي بهم للبرنامج ويطلب فتح الستار من الأب، لأنه أبوهم وغالي عندهم.. شكرا لكل من قدم تعليقات وعبّر عن رأيه باحترام ومن دون تجريح لأن هذا يهمنا، شكرا على تواصلكم الدائم ودمتم أوفياء لبرنامجنا".
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هكذا ردت سليمة سواكري على منتقدي الحلقة الأخيرة من برنامجها "افتح قلبك"!
رابح. ع
بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها الحلقة الأخيرة من برنامج "افتح قلبك"، من تقديم الرياضية الجزائرية سليمة سواكري على قناة "الشروق العامة"، وبعد كمية التعاليق الكثيرة التي انتقدت انحياز "سواكري" لطرف على حساب آخر.. خرجت "سواكري" أول أمس عبر صفحتها الخاصة على "فايسبوك" لتوضح ما حـدث.
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وللتذكير، كانت سليمة سواكري قد استضافت "عمي صالح" وابنه "عمّار" من ولاية باتنة، وخلال الحلقة اضطرت مقدمة "افتح قلبك" لاختراق قانون البرنامج وهو ما وقفنا عنده بالتفصيل.. لكن وأمام كثافة الرسائل والتعاليق التي غزت صفحة البرنامج الرسمية على "فايسبوك"، خرجت "سواكري" لتوضيح بعض النقاط جاء فيها: "صباح الخير أحـبابي وكل متتبعي برنامج "افتح قلبك".. حلقة البارح كانت صعبة جدا، أب جاء يشكي أبناءه وقال والدموع في عينيه نحبهم هاذوا أولادي.. عندي طفلة واحدة نحبها وخاصة عمّار البكر ديالي، الأب غضبان من عصيان أولاده، أنا لست معه ولا ضده.. أنا مع احترامه لكونه الأب، لأنه مهما كبرنا فنحن أطفال في نظر الوالدين، عمّار رجل مهذب وابن بار حاول قدر الإمكان لمّ شمل عائلته، خصوصا وأن الوالد عصبي وكان في كل مرة يطردهم من البيت.. أنا متعاطفة مع عمّار، وفي نفس الوقت الهدف من البرنامج هو إقامة الخطوة الأولى للصلح. لذلك، رجاء لو لم أكن حيادية، فلأنني حاولت قدر الإمكان أن أمتص غضب الأب لأنه أب والركيزة الأولى في البيت، وعمّار كان متفهما لأنه يعرف طباع والده وقال بأنه سوف يحضر كل إخوته ويأتي بهم للبرنامج ويطلب فتح الستار من الأب، لأنه أبوهم وغالي عندهم.. شكرا لكل من قدم تعليقات وعبّر عن رأيه باحترام ومن دون تجريح لأن هذا يهمنا، شكرا على تواصلكم الدائم ودمتم أوفياء لبرنامجنا".