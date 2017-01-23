تفكيك قنبلة زرعت بسكن مهجور في بلعباس

قامت فرقة مختصة في المتفجرات تابعة للجيش الوطني الشعبي، ليلة الجمعة إلى السبت، بتفكيك قنبلة يدوية كانت مزروعة بجدران أحد المساكن المهجورة، الواقعة بحي الأمير عبد القادر المعروف محليا بحي "البرينسة" الشعبي وسط دائرة رأس الماء جنوب ولاية سيدي بلعباس.

واستنادا لما أكدته مصادر محلية لـ"الشروق"، فإن الفرقة المختصة قامت بتفجير القنبلة بعيدا عن المنطقة، مجنبة بذلك أهالي الحي المخاطر التي كانت تتربص بهم.