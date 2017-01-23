مثل أمام محكمة الجنايات بالعاصمة، الأحد، حارس بمؤسسة عمومية يبلغ من العمر 28 سنة، متهم بجناية الإسهام عن قصد في توزيع أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الجمهورية الجزائرية، بعد ضبطه متلبسا بحيازة مبلغ مالي مزور من فئة 1000 دج قاربت قيمته 40 مليون سنتيم، داخل منزله، خلال مداهمة الشرطة لأوكار الدعارة.
القضية التي ناقشتها المحكمة، الأحد، تعود تفاصيلها إلى جانفي 2016 حين قامت دورية لمصالح الأمن، في إطار محاربة كافة أشكال الجريمة المنظمة، وتنفيذ قرارات الولاية للقضاء على الأسواق الفوضوية بحي هواء فرنسا بأعالي العاصمة، وخلال وجود ذات المصالح في الحي للقيام بمهامها، حاول مجموعة من المنحرفين عرقلة المهمة، والاشتباك معهم، حيث تم رشقهم بشماريخ وألعاب نارية تسببت في جرح شرطي وبتر رجله.
وفي إطار توسيع التحري حول المشتبه فيهم، وردت معلومات عن وجود شبكات على مستوى الحي تحترف مختلف النشاطات المشبوهة، بما فيها ترويج المخدرات والدعارة، حيث أسفر اقتحام الحي من قبل الأمن عن توقيف 56 شخصا، من بينهم المتهم في قضية الحال "ر. ع"، فتم توقيفه رفقة عشيقته.. والتمس النائب العام عقوبة 12 سنة سجنا، فيما قضت المحكمة بعد المداولات بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا للمتهم.
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مداهمة وكر دعارة يفضح مروج الأوراق النقدية المزورة
مريم. ز
مثل أمام محكمة الجنايات بالعاصمة، الأحد، حارس بمؤسسة عمومية يبلغ من العمر 28 سنة، متهم بجناية الإسهام عن قصد في توزيع أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الجمهورية الجزائرية، بعد ضبطه متلبسا بحيازة مبلغ مالي مزور من فئة 1000 دج قاربت قيمته 40 مليون سنتيم، داخل منزله، خلال مداهمة الشرطة لأوكار الدعارة.
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القضية التي ناقشتها المحكمة، الأحد، تعود تفاصيلها إلى جانفي 2016 حين قامت دورية لمصالح الأمن، في إطار محاربة كافة أشكال الجريمة المنظمة، وتنفيذ قرارات الولاية للقضاء على الأسواق الفوضوية بحي هواء فرنسا بأعالي العاصمة، وخلال وجود ذات المصالح في الحي للقيام بمهامها، حاول مجموعة من المنحرفين عرقلة المهمة، والاشتباك معهم، حيث تم رشقهم بشماريخ وألعاب نارية تسببت في جرح شرطي وبتر رجله.
وفي إطار توسيع التحري حول المشتبه فيهم، وردت معلومات عن وجود شبكات على مستوى الحي تحترف مختلف النشاطات المشبوهة، بما فيها ترويج المخدرات والدعارة، حيث أسفر اقتحام الحي من قبل الأمن عن توقيف 56 شخصا، من بينهم المتهم في قضية الحال "ر. ع"، فتم توقيفه رفقة عشيقته.. والتمس النائب العام عقوبة 12 سنة سجنا، فيما قضت المحكمة بعد المداولات بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا للمتهم.