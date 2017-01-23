قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على الاجتماع مع زعماء حلف شمال الأطلسي في أوروبا في ماي، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى يوم الأحد مع ينس ستولتنبرج تناول أيضا الصراع الانفصالي في شرق أوكرانيا.
وانتُخب ترامب بناء على تعهد بدفع أعضاء حلف شمال الأطلسي إلى زيادة تمويلهم للتحالف لتخفيف العبء المالي عن الولايات المتحدة.
وأثار هذا الاقتراح اعتراضا من كل من الجمهوريين والديمقراطيين كما أثار قلق الحلفاء الأوروبيين الذين يخشون من احتمال استفادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من ذلك.
وقال بيان للبيت الأبيض إن ترامب وستولتنبرج "ناقشا كيفية تشجيع كل أعضاء حلف شمال الأطلسي على الوفاء بالتزاماتهم فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي.
"الرئيس ترامب وافق على المشاركة في اجتماع لزعماء حلف شمال الأطلسي في أوروبا في ماي."
وأضاف أن ترامب وستولتنبرج "ناقشا إمكانية التوصل لحل سلمي للصراع على طول الحدود الأوكرانية."وأثار ترامب انتقادا في الداخل بسبب رغبته في تحسين العلاقات مع بوتين.
وفي مقابلة بُثت يوم الأحد في محطة فوكس رفض ترامب ما أبداه محاوره من قلق بشأن أن "بوتين قاتل."
وقال ترامب مشيرا إلى حرب العراق في 2003 "لدينا كثير من القتلة.. هل تعتقد أن بلادنا بريئة جدا؟."
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الاجتماع قرر عقده بأوروبا
ترامب على موعد مع زعماء حلف شمال الأطلسي ماي المقبل
رويترز
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على الاجتماع مع زعماء حلف شمال الأطلسي في أوروبا في ماي، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى يوم الأحد مع ينس ستولتنبرج تناول أيضا الصراع الانفصالي في شرق أوكرانيا.
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وانتُخب ترامب بناء على تعهد بدفع أعضاء حلف شمال الأطلسي إلى زيادة تمويلهم للتحالف لتخفيف العبء المالي عن الولايات المتحدة.
وأثار هذا الاقتراح اعتراضا من كل من الجمهوريين والديمقراطيين كما أثار قلق الحلفاء الأوروبيين الذين يخشون من احتمال استفادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من ذلك.
وقال بيان للبيت الأبيض إن ترامب وستولتنبرج "ناقشا كيفية تشجيع كل أعضاء حلف شمال الأطلسي على الوفاء بالتزاماتهم فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي.
"الرئيس ترامب وافق على المشاركة في اجتماع لزعماء حلف شمال الأطلسي في أوروبا في ماي."
وأضاف أن ترامب وستولتنبرج "ناقشا إمكانية التوصل لحل سلمي للصراع على طول الحدود الأوكرانية."وأثار ترامب انتقادا في الداخل بسبب رغبته في تحسين العلاقات مع بوتين.
وفي مقابلة بُثت يوم الأحد في محطة فوكس رفض ترامب ما أبداه محاوره من قلق بشأن أن "بوتين قاتل."
وقال ترامب مشيرا إلى حرب العراق في 2003 "لدينا كثير من القتلة.. هل تعتقد أن بلادنا بريئة جدا؟."