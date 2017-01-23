تهدد مشروعا استنزف الملايير وتضع سلامة المسافرين في خطر كوابل الضغط العالي تهدد بنسف المحطة البرية للمسافرين بالمدية

لا تزال وضعية المحطة البرية للمسافرين الواقعة شمالي مدينة المدية، التي كلفت الخزينة العمومية أكثر من 25 مليار سنتيم تحت رحمة تهديد الكوابل الكهربائية ذات الضغط العالي، التي تخترق أجزاء من مساحتها، ورغم الخطر الكبير الذي تمثله هذه الكوابل على المحطة وعدد من المنشآت التي تمر قريبا منها هذه الكوابل.

كما أن أخطار هذه الكوابل قد امتدت إلى تهديد مستعملي الطريق الوطني رقم 01 الذي يتقاطع مع هذه الكوابل على محور هذه المحطة وغير بعيد عن محطة لبيع الوقود تابعة لأحد الخواص، وهذا المرور لهذه الكوابل شمالي مدينة المدية قد تسبب في تحييد مئات الهكتارات من الأراضي الصالحة للإدماج في مسار التنمية وتجسيد عشرات المشاريع التجهيزية والسكنية التي لا تزال تبحث عن عقار يحتويها، خصوصا في ظل الشح الذي تعرفه عاصمة الولاية في ميدان الأوعية العقارية المخصصة لتجسيد المشاريع المختلفة، ولعل موقع هذه الأراضي التي حيدها مرور هذه الكوابل، قريبا من القطب الحضري الجديد وفي أطراف مدينة المدية يجعل من عملية الشروع في تحويل مسارها إلى المساحات الغابية القريبة من فضاء "حوش بايزيد " أمرا ضروريا ومستعجلا، هذا ولا يزال مطلب تحويل مسار هذه الكوابل جديا وواجبا بالنظر إلى الخطورة الراهنة التي يمثلها وبالنظر إلى عديد المنافع التي يحققها تحويله لصالح التنمية التي تعتبر العقار المتوفر أهم مقوما.