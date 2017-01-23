تركيا... زلزال بقوة 5.3 يهز جنوب غرب إسطنبول

ضرب زلزال بشدة 5.3 درجات على مقياس ريشتر ولاية "جناق قلعة" جنوب غرب اسطنبول، صباح الاثنين.

إن الزلزال، الذي شعر به سكان اسطنبول، لم يسفر وفقا للمعلومات الأولية عن ضحايا أو أضرار، حسبما نقلته وكالة “الأناضول” التركية للأنباء عن أورهان طافلي والي جناق قلعة.

وأضاف الوالي أن فرق رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية توجهت لمركز الزلزال في منطقة “أيواجيك” للتأكد من عدم تسببه في خسائر.

وذكرت دائرة الزلازل التابعة لإدارة الكوارث أن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 03:51 بتوقيت غرينش ومركزها يقع على عمق 9.25 كيلومترا تحت سطح الأرض.