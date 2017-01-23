آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
أكبر عروس في العالم.. برازيلية عمرها يفوق المائة!
-
منتخبا مصر والكاميرون يستعدّان لخوض معترك المشهد الختامي
-
فتاة فلسطينية تدهس عناصر من شرطة الاحتلال بالقدس
-
وزارة الخارجية لم تتصل بعائلتي الجزائريين المغتالين بكندا
-
أم تنقذ ابنتها من المصعد بركلة!
-
أستاذ جامعي جزائري ضحية هجوم مسجد كيبيك
-
ترقبوا عدد شهر فيفري من مجلة الشروق العربي
-
شاهد عمليات إنقاذ مهاجرين في المتوسط
-
احتجاجات على قرار ترامب بمنع دخول مواطني 7 دول إلى بلاده
-
هذه العجوز أبكت مصر.. والسبب؟!
تركيا...
زلزال بقوة 5.3 يهز جنوب غرب إسطنبول
ضرب زلزال بشدة 5.3 درجات على مقياس ريشتر ولاية "جناق قلعة" جنوب غرب اسطنبول، صباح الاثنين.
إن الزلزال، الذي شعر به سكان اسطنبول، لم يسفر وفقا للمعلومات الأولية عن ضحايا أو أضرار، حسبما نقلته وكالة “الأناضول” التركية للأنباء عن أورهان طافلي والي جناق قلعة.
وأضاف الوالي أن فرق رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية توجهت لمركز الزلزال في منطقة “أيواجيك” للتأكد من عدم تسببه في خسائر.
وذكرت دائرة الزلازل التابعة لإدارة الكوارث أن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 03:51 بتوقيت غرينش ومركزها يقع على عمق 9.25 كيلومترا تحت سطح الأرض.
2017/02/06 على 09:241
لست عالم جيولوجيا او زلازل لكن لاحظت الزلازل تسير في خطوط فمثلا عندما يكون زلزال قوي في ايران او تركيا تزلزل عندنا في الجزائر الله يستر ...