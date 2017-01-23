أعلنت قيادة القوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن أحد جنودها قتل في اليمن حيث تشارك هذه القوات في عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية ضد المتمردين الحوثيين.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية (وام): "أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استشهاد الوكيل راشد علي محمد الظهوري أحد جنودها البواسل".
وأضافت أن الجندي عنصر في "قواتها المشاركة في عملية 'إعادة الأمل' مع قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن" المجاور.
ولم تحدد الوكالة تاريخ ومكان مقتل الجندي الذي ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، إنه أب لثلاثة أطفال.
وصباح الأحد وصل إلى مطار البطين في أبو ظبي جثمان الجندي على متن طائرة عسكرية، بحسب الوكالة.
وجرت على أرض المطار المراسم العسكرية الخاصة باستقبال جثمان الجندي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.
وتعد الإمارات شريكاً أساسياً في التحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية منذ مارس 2015 ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى في اليمن.
وقتل في النزاع اليمني أكثر من 7400 شخص وأصيب نحو 40 ألف شخص آخر بجروح.
وتكبدت القوات الإماراتية خسائر في معارك اليمن، إذ قتل عشرات من جنودها، بينهم أكثر من خمسين قضوا في سبتمبر 2015 في إطلاق الحوثيين صاروخ أرض-أرض في محافظة مأرب شرق صنعاء.
وفي جوان 2016، أعلنت أبو ظبي، إن "الحرب انتهت" بالنسبة إلى قواتها في اليمن، وإنها ترصد "الترتيبات السياسية ودورنا الأساسي حالياً تمكين اليمنيين في المناطق المحررة".
ولعبت الإمارات دوراً حاسماً في طرد جهاديي تنظيم القاعدة من المكلا في جنوب شرق اليمن أواخر أفريل.
من جهة ثانية، أفاد مصدر أمني في اليمن، أن تنظيم القاعدة أعدم، مساء الأحد، ضابطاً في الحرس الرئاسي للرئيس عبد ربه منصور هادي وذلك بعيد ساعات من خطفه في أطراف مدينة لودر في محافظة أبين.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس، إن العقيد عبد الله الخضر، أحد ضباط الحرس الرئاسي، عثر على جثته في مديرية الوضيع مسقط رأس الرئيس عبد ربه منصور هادي، مرمية وعليها آثار طلقات نارية.
وكان مسلحو القاعدة اعترضوا العقيد الخضر في أطراف لودر عندما كان متجهاً إلى مدينة عدن، واختطفوه بحسب مصدر أمني.
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مقتل جندي إماراتي في اليمن
أ ف ب - الشروق أونلاين
أعلنت قيادة القوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن أحد جنودها قتل في اليمن حيث تشارك هذه القوات في عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية ضد المتمردين الحوثيين.
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وقالت وكالة الأنباء الرسمية (وام): "أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استشهاد الوكيل راشد علي محمد الظهوري أحد جنودها البواسل".
وأضافت أن الجندي عنصر في "قواتها المشاركة في عملية 'إعادة الأمل' مع قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن" المجاور.
ولم تحدد الوكالة تاريخ ومكان مقتل الجندي الذي ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، إنه أب لثلاثة أطفال.
وصباح الأحد وصل إلى مطار البطين في أبو ظبي جثمان الجندي على متن طائرة عسكرية، بحسب الوكالة.
وجرت على أرض المطار المراسم العسكرية الخاصة باستقبال جثمان الجندي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.
وتعد الإمارات شريكاً أساسياً في التحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية منذ مارس 2015 ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى في اليمن.
وقتل في النزاع اليمني أكثر من 7400 شخص وأصيب نحو 40 ألف شخص آخر بجروح.
وتكبدت القوات الإماراتية خسائر في معارك اليمن، إذ قتل عشرات من جنودها، بينهم أكثر من خمسين قضوا في سبتمبر 2015 في إطلاق الحوثيين صاروخ أرض-أرض في محافظة مأرب شرق صنعاء.
وفي جوان 2016، أعلنت أبو ظبي، إن "الحرب انتهت" بالنسبة إلى قواتها في اليمن، وإنها ترصد "الترتيبات السياسية ودورنا الأساسي حالياً تمكين اليمنيين في المناطق المحررة".
ولعبت الإمارات دوراً حاسماً في طرد جهاديي تنظيم القاعدة من المكلا في جنوب شرق اليمن أواخر أفريل.
من جهة ثانية، أفاد مصدر أمني في اليمن، أن تنظيم القاعدة أعدم، مساء الأحد، ضابطاً في الحرس الرئاسي للرئيس عبد ربه منصور هادي وذلك بعيد ساعات من خطفه في أطراف مدينة لودر في محافظة أبين.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس، إن العقيد عبد الله الخضر، أحد ضباط الحرس الرئاسي، عثر على جثته في مديرية الوضيع مسقط رأس الرئيس عبد ربه منصور هادي، مرمية وعليها آثار طلقات نارية.
وكان مسلحو القاعدة اعترضوا العقيد الخضر في أطراف لودر عندما كان متجهاً إلى مدينة عدن، واختطفوه بحسب مصدر أمني.