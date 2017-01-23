26 تدخلا جراء الرياح القوية بالعاصمة

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر، الأحد، 26 تدخلا جراء الحوادث التي تسببت فيها الرياح والتي خصت سقوط عدد من الأشجار وتضرر بعض البيوت القصديرية.

وأكد المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية، الملازم الأول خالد بن خلف الله، أن الحوادث تمثلت أساسا في سقوط 18 شجرة عبر محاور الطرقات الرئيسية بالعاصمة كبوشاوي و الرويبة والدويرة وغيرها من النقاط، حيث تسببت في أضرار مادية بالدرجة الأولى.

وأوضح المسؤول لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مصالح الحماية المدنية لم تسجل خسائر في الأرواح لحسن الحظ إلى حدود الساعة الثامنة ليلا، إلا أنها سجلت إصابة عدد من الأشخاص بجروح مختلفة كما هو الحال مع رجل (44 سنة) أصيب على مستوى الرأس أمام محكمة الحراش وشاب آخر أصيب بجروح طفيفة على مستوى القدم بالكاليتوس.

كما سجلت ذات المصالح تضرر بعض البيوت القصديرية بحي الدوم التابع لبلدية برج الكيفان وبلغ عددها 3 بيوت تعرضت أسقفها إلى الإتلاف التام.

جدير بالذكر، أنه تم السبت إصدار نشرة جوية خاصة توقعت هبوب رياح قوية بسرعة 60 إلى 70 كم/سا، يمكن أن تصل أو تتعدى محليا 80 كم/سا عبر عدة ولايات من الشمال والشرق ووسط البلاد وذلك ابتداء من صباح هذا يوم الأحد.