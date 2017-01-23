قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، برجين تابعين لأحد الفصائل الفلسطينية على الحدود مع قطاع غزة، وفق ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن شهود عيان.
وأفاد الشهود للأناضول، أن آليات مدفعية إسرائيلية متمركزة بالقرب من الشريط الحدودي، استهدفت برجين يستخدمهما مسلحون فلسطينيون "للرصد والمراقبة"، شرقي بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.
وتسبب القصف بإحداث أضرار في البرجين، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات، بحسب الشهود.
بدوره أكد جيش الاحتلال القصف، وقال إنه استهدف من خلاله موقعاً لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) شمالي غزة.
وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال في تصريح مكتوب: "دمر الجيش من خلال نيران دبابة موقعاً لتنظيم حماس شمالي غزة، رداً على إطلاق قذيفة صاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية من القطاع في وقت سابق اليوم".
وفي وقت سابق اليوم (الاثنين)، أعلن أدرعي أن قذيفة أُطلقت من غزة على المنطقة الجنوبية.
وأضاف في تغريدة له على موقع تويتر، إنه "لم تقع إصابات وتقوم قوات الجيش بتفتيش المنطقة".
وبين الفينة والأخرى، يجري تسجيل حوادث لسقوط قذائف صاروخية مصدرها غزة على المستوطنات الجنوبية، وهو ما ترد عليه قوات الاحتلال بقصف مناطق في القطاع.
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جيش الاحتلال يقصف موقعين فلسطينيين شمالي غزة
وكالات - الشروق أونلاين
قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، برجين تابعين لأحد الفصائل الفلسطينية على الحدود مع قطاع غزة، وفق ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن شهود عيان.
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وأفاد الشهود للأناضول، أن آليات مدفعية إسرائيلية متمركزة بالقرب من الشريط الحدودي، استهدفت برجين يستخدمهما مسلحون فلسطينيون "للرصد والمراقبة"، شرقي بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.
وتسبب القصف بإحداث أضرار في البرجين، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات، بحسب الشهود.
بدوره أكد جيش الاحتلال القصف، وقال إنه استهدف من خلاله موقعاً لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) شمالي غزة.
وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال في تصريح مكتوب: "دمر الجيش من خلال نيران دبابة موقعاً لتنظيم حماس شمالي غزة، رداً على إطلاق قذيفة صاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية من القطاع في وقت سابق اليوم".
وفي وقت سابق اليوم (الاثنين)، أعلن أدرعي أن قذيفة أُطلقت من غزة على المنطقة الجنوبية.
وأضاف في تغريدة له على موقع تويتر، إنه "لم تقع إصابات وتقوم قوات الجيش بتفتيش المنطقة".
وبين الفينة والأخرى، يجري تسجيل حوادث لسقوط قذائف صاروخية مصدرها غزة على المستوطنات الجنوبية، وهو ما ترد عليه قوات الاحتلال بقصف مناطق في القطاع.