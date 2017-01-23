الحليب في "علب كارتونية" بداية من مارس

يشرع منتجو الحليب ابتداء من شهر مارس المقبل في استبدال الأكياس الحليب البلاستيكية بعلب "كارتونية" حيث سيتم في مرحلة أولى تسويق 100 ألاف علبة.

ويأمل القائمون على العملية أن تتكلل بالنجاح خصوصا في مرحلتها الأولى على أن تعمم لاحقا على المستوى الوطني.

وأوضح المدير التجاري لمركب الحليب ببئر خادم، محمد سعيدي، في تصريح للاذاعة الوطنية أن "جميع الإجراءات تم اتخاذها للبدء في تسويق الحليب بالعلب الكارتونية اعتبارا من مارس المقبل".

وأكد المتحدث، أن "التجهيزات الخاصة بالعملية تم تسلمها كما المادة الأولية للتعليب، والهدف إنتاج وتسويق 100 ألف علبة خلال المرحلة الأولى على أن تعمم العملية لاحقا على المستوى الوطني.

هذا ولم يقدم المسؤول تفاصيل أخرى خصوصا ما تعلق منها بسعر الحليب "المعولب".

وقد أثارت الخطوة استحسان الكثير من المواطنين، ورأوا فيها فرصة للقضاء على مظاهر التهافت التي تميز يوميات غالبية الزبائن الجزائريين عند شرائهم لـ"الكيس الأبيض".

يذكر أن الوزير الأول عبد المالك سلال كان أكد قبل سنتين عزم الحكومة استبدال أكياس الحليب البلاستيكية بعلب الكارتون، مطالبا جميع مهنيي الحليب بالتوجه نحو مواد تعليب صحية مئة بالمائة كمادة الكرتون ، وذلك بعد ان أكدت كافة الدراسات أن هذه الأكياس حاملة لمواد مسرطنة.