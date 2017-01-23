بات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) محاصراً بالكامل في مدينة الباب شمال سوريا، بعد تقدم قوات النظام جنوب المدينة التي يحاصرها الأتراك وفصائل سورية معارضة من الجهات الثلاث الأخرى، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين.
وتتسابق قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة وفصائل مقاتلة معارضة وقوات تركية من جهة ثانية، للوصول إلى المدينة. وتتواجد القوات التركية حالياً على أطراف الباب من الجهات الشمالية والشرقية والغربية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير المرصد رامي عبد الرحمن قوله: "بات عناصر تنظيم الدولة الإسلامية محاصرين تماماً في مدينة الباب، آخر معاقل التنظيم في محافظة حلب بعد سيطرة قوات النظام وحلفائها، ليل الأحد-الاثنين، على طريق رئيسي يربط الباب بمعقل التنظيم في الرقة".
وذكر المرصد، أن تقدم قوات النظام التي باتت على بعد خمسة كيلومترات جنوب الباب، جاء "بدعم من حزب الله اللبناني وبإسناد من كتائب المدفعية والدبابات الروسية".
ويتزامن تقدم الجيش السوري الأخير مع استمرار عملية "درع الفرات" التي تشنها القوات التركية وفصائل سورية معارضة للنظام على جبهات عدة في محيط مدينة الباب.
وباتت الباب بالنتيجة محاصرة من قوات النظام من الجهة الجنوبية ومن القوات التركية والفصائل المعارضة من الشرق والشمال والغرب، بحسب المرصد.
وبدأت تركيا في 24 أوت هجوماً برياً في شمال سوريا دعماً لفصائل معارضة لطرد تنظيم "داعش" من المنطقة الحدودية في شمال محافظة حلب. كما استهدفت القوات الكردية في المنطقة. وتقع الباب على مسافة 30 كلم من الحدود التركية، وتشكل منذ العاشر من ديسمبر هدفاً للعملية العسكرية التركية.
ويستثني اتفاق وقف إطلاق النار الساري في سوريا برعاية تركية روسية إيرانية منذ 30 ديسمبر تنظيم "داعش" ومجموعات "إرهابية" أخرى.
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قوات النظام والمعارضة تطوق المدينة
"داعش" محاصر بالكامل في الباب شمال سوريا
وكالات - الشروق أونلاين
بات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) محاصراً بالكامل في مدينة الباب شمال سوريا، بعد تقدم قوات النظام جنوب المدينة التي يحاصرها الأتراك وفصائل سورية معارضة من الجهات الثلاث الأخرى، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين.
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وتتسابق قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة وفصائل مقاتلة معارضة وقوات تركية من جهة ثانية، للوصول إلى المدينة. وتتواجد القوات التركية حالياً على أطراف الباب من الجهات الشمالية والشرقية والغربية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير المرصد رامي عبد الرحمن قوله: "بات عناصر تنظيم الدولة الإسلامية محاصرين تماماً في مدينة الباب، آخر معاقل التنظيم في محافظة حلب بعد سيطرة قوات النظام وحلفائها، ليل الأحد-الاثنين، على طريق رئيسي يربط الباب بمعقل التنظيم في الرقة".
وذكر المرصد، أن تقدم قوات النظام التي باتت على بعد خمسة كيلومترات جنوب الباب، جاء "بدعم من حزب الله اللبناني وبإسناد من كتائب المدفعية والدبابات الروسية".
ويتزامن تقدم الجيش السوري الأخير مع استمرار عملية "درع الفرات" التي تشنها القوات التركية وفصائل سورية معارضة للنظام على جبهات عدة في محيط مدينة الباب.
وباتت الباب بالنتيجة محاصرة من قوات النظام من الجهة الجنوبية ومن القوات التركية والفصائل المعارضة من الشرق والشمال والغرب، بحسب المرصد.
وبدأت تركيا في 24 أوت هجوماً برياً في شمال سوريا دعماً لفصائل معارضة لطرد تنظيم "داعش" من المنطقة الحدودية في شمال محافظة حلب. كما استهدفت القوات الكردية في المنطقة. وتقع الباب على مسافة 30 كلم من الحدود التركية، وتشكل منذ العاشر من ديسمبر هدفاً للعملية العسكرية التركية.
ويستثني اتفاق وقف إطلاق النار الساري في سوريا برعاية تركية روسية إيرانية منذ 30 ديسمبر تنظيم "داعش" ومجموعات "إرهابية" أخرى.