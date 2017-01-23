إثر انحراف حافلة عن مسارها 13 جريحا في حادث مرور بالبيض

أصيب 13 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم أربعة ركاب في حالة حرجة، الإثنين، إثر انحراف حافلة لنقل المسافرين بالقرب من مدينة البيض.

وصرح المدير الولائي للحماية المدنية المقدم الصادق الحاج صدوق لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 6 على بعد 10 كلم للمخرج الشمالي لمدينة البيض عندما انحرفت حافلة لنقل المسافرين تضمن الخط بشار - سطيف عن مسارها ما أدى إلى انحرافها.

وصرح بأنه تم تحويل المصابين جميعا إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الإستشفائية محمد بوضياف بالبيض لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأفادت معلومات أولية إلى أن عاملي الصقيع وصعوبة الرؤية بسبب الضباب الكثيف الذي تعرفه المنطقة قد يكونان من العوامل الرئيسية المتسببة في وقوع هذا الحادث الذي فتحت بشأنه مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقا لكشف أسبابه الحقيقية.