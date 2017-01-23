أفادت أرقام نشرت، الاثنين، أمام لجنة للتحقيق في قضايا التحرش الجنسي في الكنيسة الأسترالية، أن سبعة في المائة من الكهنة الكاثوليك اتهموا بالاستغلال الجنسي للأطفال بين 1950 و2010 بدون أن تفضي الشبهات إلى تحقيقات.
وتتابع لجنة التحقيق الملكية هذه منذ 2013 ردود المؤسسات على اتهامات قدمت باعتداءات جنسية. وقد جمعت شهادات مروعة من عدد من الضحايا. وبعد تحقيقات استمرت أربع سنوات، نشرت المحامية التي ترأس أعمال الإحصاءات التي تكشف حجم هذه التجاوزات.
وتفيد هذه الأرقام، أن سلطات الكنيسة أبلغت بـ4444 واقعة تتعلق باعتداءات جنسية على أطفال.
وقالت المحامية غايل فورنيس: "بين 1950 و2010، وبشكل عام، كان سبعة من كل مائة كاهن من الذين يشتبه بارتكابهم" اعتداءات جنسية ضد أطفال. وأشارت إلى أنه في بعض الأبرشيات كانت هذه النسبة تبلغ 15 في المائة من الكهنة الذين يشتبه بارتكابهم اعتداءات جنسية على أطفال.
وأضافت أن "الروايات متشابهة ومحزنة. كان يتم تجاهل الأطفال والأسوأ إنهم كانوا يعاقبون". وتابعت أن "الرعويات التي كانوا ينقلون إليها كانت لا تعرف شيئاً عن ماضيهم. لم تكن الوثائق تحفظ بل يتم إتلافها. السر هو سيد الموقف والقضايا كانت تخنق".
وكان معدل عمر الضحايا عشر سنوات للبنات و11 عاماً للصبيان. وتسعون في المائة من 1880 مشتبهاً بارتكابهم اعتداءات جنسية على أطفال، هم رجال.
واستمعت اللجنة لآلاف من الذين ما زالوا على قيد الحياة وأجرت تحقيقات حول الكنيسة والمدارس ودور الأيتام والجيش وجمعيات الشباب والنوادي الرياضية، بعد ضغوط لأكثر من عقد.
وشكلت الكنيسة الأسترالية مجلساً للحقيقة والعدالة لمواجهة الوضع. وقال مدير هذا المجلس فرنسيس ساليفان أمام اللجنة، إن "هذه الأرقام تثير صدمة ومأساوية ولا يمكن الدفاع عنها".
وأضاف أن "هذه المعطيات إضافة إلى كل ما سمعناه في السنوات الأربع الأخيرة لا يمكن تفسيرها إلا بشكل واحد: إنه الفشل الكامل للكنيسة الكاثوليكية في أستراليا في حماية الأطفال من الاستغلال. بصفتنا كاثوليك ليس أمامنا سوى أن نحني رؤوسنا خجلاً".
ويتابع الفاتيكان أعمال اللجنة عن قرب.
وكانت اللجنة استمعت إلى أعلى ممثل للكنيسة الكاثوليكية في أستراليا الكاردينال جورج بيل "وزير" الاقتصاد في الفاتيكان، بشأن رد فعله على الاتهامات بالاعتداء الجنسي على أطفال من قبل كهنة في ولاية فيكتوريا في سبعينيات القرن الماضي.
واتهم الكاردينال شخصياً أيضاً بتجاوزات من هذا النوع عندما كان أسقفاً لسيدني في 2002، لكنه نفى ذلك بشكل قاطع.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
الأكثر تفاعلا
1الأزهر يخرج عن "السيسي"!
2ترامب على موعد مع زعماء حلف شمال الأطلسي ماي المقبل
3هيومن رايتس ووتش تطالب بمعاقبة قادة عسكريين في ميانمار
4مساجد بريطانيا تفتح أبوابها لأتباع الديانات الأخرى
5محكمة الاستئناف الأمريكية ترفض إعادة فرض حظر السفر
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
قلعة ابن سلامة ومغارة سرفانتس
صالح عوض
الكلمة.. الرصاصة
جمال لعلامي
السارق المحترم!
رشيد ولدبوسيافة
لا تخبروا بن غبريط!
عمار يزلي
تكنولوجيا المنابر
أبو بكر خالد سعد الله
بئس زمن المجامع والمجالس اللغوية
جمال لعلامي
"رهج" في بصل!
عبد الناصر
"الفايس بوك" بين الدين والعدالة!
حبيب راشدين
بصمة الدابة من "فريدوم هاوس"
صالح عوض
مشروع القدس ومشروع الفوضى الخلاقة: من ينتصر؟
الفيديو
صفعة جديدة يتلقاها ترامب
أكبر عروس في العالم.. برازيلية عمرها يفوق المائة!
منتخبا مصر والكاميرون يستعدّان لخوض معترك المشهد الختامي
فتاة فلسطينية تدهس عناصر من شرطة الاحتلال بالقدس
وزارة الخارجية لم تتصل بعائلتي الجزائريين المغتالين بكندا
أم تنقذ ابنتها من المصعد بركلة!
أستاذ جامعي جزائري ضحية هجوم مسجد كيبيك
ترقبوا عدد شهر فيفري من مجلة الشروق العربي
شاهد عمليات إنقاذ مهاجرين في المتوسط
احتجاجات على قرار ترامب بمنع دخول مواطني 7 دول إلى بلاده
أستراليا: 7 في المائة من الكهنة الكاثوليك متهمون بالتحرش بأطفال
أ ف ب - الشروق أونلاين
أفادت أرقام نشرت، الاثنين، أمام لجنة للتحقيق في قضايا التحرش الجنسي في الكنيسة الأسترالية، أن سبعة في المائة من الكهنة الكاثوليك اتهموا بالاستغلال الجنسي للأطفال بين 1950 و2010 بدون أن تفضي الشبهات إلى تحقيقات.
تغطيات ذات صلة
زلزال ثان بقوة 5.3 يضرب جناق قلعة التركية
أستراليا: 7 في المائة من الكهنة الكاثوليك متهمون بالتحرش بأطفال
مساجد بريطانيا تفتح أبوابها لأتباع الديانات الأخرى
فرق الإطفاء تسيطر على حريق في دار الأوبرا في الكويت
"داعش" محاصر بالكامل في الباب شمال سوريا
وتتابع لجنة التحقيق الملكية هذه منذ 2013 ردود المؤسسات على اتهامات قدمت باعتداءات جنسية. وقد جمعت شهادات مروعة من عدد من الضحايا. وبعد تحقيقات استمرت أربع سنوات، نشرت المحامية التي ترأس أعمال الإحصاءات التي تكشف حجم هذه التجاوزات.
وتفيد هذه الأرقام، أن سلطات الكنيسة أبلغت بـ4444 واقعة تتعلق باعتداءات جنسية على أطفال.
وقالت المحامية غايل فورنيس: "بين 1950 و2010، وبشكل عام، كان سبعة من كل مائة كاهن من الذين يشتبه بارتكابهم" اعتداءات جنسية ضد أطفال. وأشارت إلى أنه في بعض الأبرشيات كانت هذه النسبة تبلغ 15 في المائة من الكهنة الذين يشتبه بارتكابهم اعتداءات جنسية على أطفال.
وأضافت أن "الروايات متشابهة ومحزنة. كان يتم تجاهل الأطفال والأسوأ إنهم كانوا يعاقبون". وتابعت أن "الرعويات التي كانوا ينقلون إليها كانت لا تعرف شيئاً عن ماضيهم. لم تكن الوثائق تحفظ بل يتم إتلافها. السر هو سيد الموقف والقضايا كانت تخنق".
وكان معدل عمر الضحايا عشر سنوات للبنات و11 عاماً للصبيان. وتسعون في المائة من 1880 مشتبهاً بارتكابهم اعتداءات جنسية على أطفال، هم رجال.
واستمعت اللجنة لآلاف من الذين ما زالوا على قيد الحياة وأجرت تحقيقات حول الكنيسة والمدارس ودور الأيتام والجيش وجمعيات الشباب والنوادي الرياضية، بعد ضغوط لأكثر من عقد.
وشكلت الكنيسة الأسترالية مجلساً للحقيقة والعدالة لمواجهة الوضع. وقال مدير هذا المجلس فرنسيس ساليفان أمام اللجنة، إن "هذه الأرقام تثير صدمة ومأساوية ولا يمكن الدفاع عنها".
وأضاف أن "هذه المعطيات إضافة إلى كل ما سمعناه في السنوات الأربع الأخيرة لا يمكن تفسيرها إلا بشكل واحد: إنه الفشل الكامل للكنيسة الكاثوليكية في أستراليا في حماية الأطفال من الاستغلال. بصفتنا كاثوليك ليس أمامنا سوى أن نحني رؤوسنا خجلاً".
ويتابع الفاتيكان أعمال اللجنة عن قرب.
وكانت اللجنة استمعت إلى أعلى ممثل للكنيسة الكاثوليكية في أستراليا الكاردينال جورج بيل "وزير" الاقتصاد في الفاتيكان، بشأن رد فعله على الاتهامات بالاعتداء الجنسي على أطفال من قبل كهنة في ولاية فيكتوريا في سبعينيات القرن الماضي.
واتهم الكاردينال شخصياً أيضاً بتجاوزات من هذا النوع عندما كان أسقفاً لسيدني في 2002، لكنه نفى ذلك بشكل قاطع.