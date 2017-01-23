أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، الأحد، 6 بارونات مخدرات وحجزت كمية من الكيف المعالج تقدر بقنطارين و42 كيلوغراما، بالإضافة 10930 وحدة من المشروبات و3 مركبات في الوادي وغليزان وتلمسان.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الإثنين، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ضبطت بمنطقة جبل عنتر بولاية، كمية أخرى من الكيف المعالج تقدر بـ 175 كيلوغراما.
وكشف نفس البيان، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي، تمكنت من كشف وتدمير مخبأين للإرهابيين في بجاية. بينما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، 8 مهربين على متن 4 شاحنات وسيارتين رباعيتي الدفع، وحجزت 38 طنا من المواد الغذائية و4000 لتر من زيت المائدة و34628 وحدة من مختلف الأدوية و11520 وحدة من مواد التنظيف و4350 لترا من الوقود و4 أجهزة كشف عن المعادن.
من جهة أخرى، أوقفت مفارز أخرى بكل من تمنراست وعين قزام وغرداية وتلمسان وبشار، 47 مهاجرا غير شرعي من جنسيات افريقية مختلفة.
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حجز أكثر من قنطارين من الكيف
توقيف 6 بارونات مخدرات غرب البلاد
الشروق أون لاين
أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، الأحد، 6 بارونات مخدرات وحجزت كمية من الكيف المعالج تقدر بقنطارين و42 كيلوغراما، بالإضافة 10930 وحدة من المشروبات و3 مركبات في الوادي وغليزان وتلمسان.
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وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الإثنين، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ضبطت بمنطقة جبل عنتر بولاية، كمية أخرى من الكيف المعالج تقدر بـ 175 كيلوغراما.
وكشف نفس البيان، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي، تمكنت من كشف وتدمير مخبأين للإرهابيين في بجاية. بينما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، 8 مهربين على متن 4 شاحنات وسيارتين رباعيتي الدفع، وحجزت 38 طنا من المواد الغذائية و4000 لتر من زيت المائدة و34628 وحدة من مختلف الأدوية و11520 وحدة من مواد التنظيف و4350 لترا من الوقود و4 أجهزة كشف عن المعادن.
من جهة أخرى، أوقفت مفارز أخرى بكل من تمنراست وعين قزام وغرداية وتلمسان وبشار، 47 مهاجرا غير شرعي من جنسيات افريقية مختلفة.