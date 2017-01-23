أعلن الجيش المصري في بيان، الاثنين، إن قواته قتلت 14 "تكفيرياً" في وسط شبه جزيرة سيناء خلال الأيام الخمسة الماضية وألقت القبض على عشرة آخرين، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
وأضاف في بيان، أن ذلك جاء في إطار "مداهمة وتدمير البؤر الإرهابية بوسط سيناء".
وذكر البيان، أن قوات الجيش ضبطت كميات من الأسلحة والذخائر ودمرت ثلاث عربات ملغومة وأبطلت مفعول 10 عبوات ناسفة.
وفي شمال سيناء حيث ينشط متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) قال الجيش في بيان، يوم الاثنين، إنه ضبط ثلاثة أشخاص وصفهم بأنهم "تكفيريون" ودمر ست مخازن عثر بداخلها على أربعة أطنان من المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة.
ومنذ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء؛ لتعقب ما تصفها بالعناصر "الإرهابية" و"التكفيرية" و"الإجرامية"، التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء استهداف عناصر من الجيش والشرطة.
وتنشط في محافظة شمال سيناء تنظيمات من أبرزها تنظيم "أنصار بيت المقدس"، الذي أعلن في نوفمبر 2014، مبايعته لتنظيم "داعش"، وغير اسمه لاحقاً إلى "ولاية سيناء".
وتحول القيود على الصحفيين في شمال سيناء دون الحصول على معلومات من مصادر مستقلة.
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الجيش المصري يقتل 14 "تكفيرياً" في سيناء
وكالات - الشروق أونلاين
أعلن الجيش المصري في بيان، الاثنين، إن قواته قتلت 14 "تكفيرياً" في وسط شبه جزيرة سيناء خلال الأيام الخمسة الماضية وألقت القبض على عشرة آخرين، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
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وأضاف في بيان، أن ذلك جاء في إطار "مداهمة وتدمير البؤر الإرهابية بوسط سيناء".
وذكر البيان، أن قوات الجيش ضبطت كميات من الأسلحة والذخائر ودمرت ثلاث عربات ملغومة وأبطلت مفعول 10 عبوات ناسفة.
وفي شمال سيناء حيث ينشط متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) قال الجيش في بيان، يوم الاثنين، إنه ضبط ثلاثة أشخاص وصفهم بأنهم "تكفيريون" ودمر ست مخازن عثر بداخلها على أربعة أطنان من المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة.
ومنذ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء؛ لتعقب ما تصفها بالعناصر "الإرهابية" و"التكفيرية" و"الإجرامية"، التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء استهداف عناصر من الجيش والشرطة.
وتنشط في محافظة شمال سيناء تنظيمات من أبرزها تنظيم "أنصار بيت المقدس"، الذي أعلن في نوفمبر 2014، مبايعته لتنظيم "داعش"، وغير اسمه لاحقاً إلى "ولاية سيناء".
وتحول القيود على الصحفيين في شمال سيناء دون الحصول على معلومات من مصادر مستقلة.