زلزال ثان بقوة 5.3 يضرب جناق قلعة التركية

اهتزت ولاية جناق قلعة جنوب غرب مدينة إسطنبول التركية للمرة الثانية، الاثنين، على وقع زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب دائرة الزلازل في رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، فإن الزلزال وقع في تمام الساعة 13:58 بتوقيت تركيا، ومركزه قضاء أيواجيك في الولاية.

وذكرت الدائرة، أن مركز الزلزال على عمق 7.01 كيلومتر تحت سطح البحر، مشيرة إلى وقوع هزات ارتدادية عديدة عقب الزلزال.

ولفتت أن سكان الولايات المحيطة بجناق قلعة أحست بالزلزال أيضاً.

وصباح اليوم (الاثنين)، ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر جناق قلعة، وأسفر عن إصابة أربعة أشخاص.