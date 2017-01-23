رفع سكان منطقة سيدي الزبير ببلدية سيدي عيسى في المسيلة، جملة من الانشغالات قالوا بأنها قديمة جديدة وكانت وراء حركتهم الاحتجاجية الأخيرة بمقر البلدية فمنطقتهم - يضيف هؤلاء - في اتصال بالشروق تفتقر لأدنى ضروريات الحياة بداية من الكهرباء، وملاذهم الوحيد أمام انعدام هذا المرفق، الشموع ومولدات الكهرباء التي تدار بمادة المازوت التي تجلب من مختلف محطات البنزين المتواجدة بإقليم البلدية أو خارجها على متن المركبات، وسط متاعب ومشاق يومية ناهيك عن ما يترتب عنها من مصاريف.
كما اشتكى السكان من هاجس المياه الصالحة للشرب لندرتها وصعوبة الحصول عليها الأمر الذي أجبرهم - يضيف السكان - الاعتماد على الصهاريج رغم أسعارها المرتفعة أحيانا، خاصة في فصل الصيف، أما فيما يتعلق بقاعة العلاج فهي مغلقة منذ سنوات، حيث يتنقلون لمسافات نحو مختلف العيادات من أجل حقنة أو أدنى الخدامات الصحية، في ظل ظروف وصفوها بالصعبة والقاسية جراء قلة المواصلات وحالة الطريق الكارثية على حد تعبيرهم الذي تحوّل إلى أوحال لحظة تساقط الأمطار، الأمر الذي أرهق مستعمليه وساهم في عطب عديد المركبات.
وللعلم فإن هذا الطريق يعد المنفذ الوحيد في اتجاه الطريق الوطني رقم 60 وتبعا لأهميته طالبوا الجهات المعنية التدخل لإيجاد حلّ لهذا المعبر الذي يعلق عليه سكان منطقة سيدي الزبير آمالا عريضة.
وبالنسبة لتمدرس أبنائهم فالأمر يحتاج برأيهم إلى تدخل عاجل من قبل السلطات المحلية وفي مقدمتها مديرية التربية، فتلاميذ المدرسة الابتدائية البالغ عدهم نحو 20 تلميذا يعانون من غياب المدرس جراء الاضطرابات الجوية وصعوبة التنقل عبر الطريق المشار إليه، فيما يعاني أبناؤهم المتمدرسون المقدر عددهم بنحو 20 تلميذا من غياب المدرّس وهي المشكلة التي دفعت ببعض الأولياء إلى تحويل أبنائهم إلى المدينة لمواصلة الدراسة.
يشار أن سيدي الزبير ذات كثافة سكانية لكنها لا تزال تتخبط وسط ظروف قاسية عمرت نصف قرن، على حد تعبير بعض سكانها. هذه الظروف دفعتهم إلى الاحتجاج بمقر البلدية مؤخرا.
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الطيب بوداود
رفع سكان منطقة سيدي الزبير ببلدية سيدي عيسى في المسيلة، جملة من الانشغالات قالوا بأنها قديمة جديدة وكانت وراء حركتهم الاحتجاجية الأخيرة بمقر البلدية فمنطقتهم - يضيف هؤلاء - في اتصال بالشروق تفتقر لأدنى ضروريات الحياة بداية من الكهرباء، وملاذهم الوحيد أمام انعدام هذا المرفق، الشموع ومولدات الكهرباء التي تدار بمادة المازوت التي تجلب من مختلف محطات البنزين المتواجدة بإقليم البلدية أو خارجها على متن المركبات، وسط متاعب ومشاق يومية ناهيك عن ما يترتب عنها من مصاريف.
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كما اشتكى السكان من هاجس المياه الصالحة للشرب لندرتها وصعوبة الحصول عليها الأمر الذي أجبرهم - يضيف السكان - الاعتماد على الصهاريج رغم أسعارها المرتفعة أحيانا، خاصة في فصل الصيف، أما فيما يتعلق بقاعة العلاج فهي مغلقة منذ سنوات، حيث يتنقلون لمسافات نحو مختلف العيادات من أجل حقنة أو أدنى الخدامات الصحية، في ظل ظروف وصفوها بالصعبة والقاسية جراء قلة المواصلات وحالة الطريق الكارثية على حد تعبيرهم الذي تحوّل إلى أوحال لحظة تساقط الأمطار، الأمر الذي أرهق مستعمليه وساهم في عطب عديد المركبات.
وللعلم فإن هذا الطريق يعد المنفذ الوحيد في اتجاه الطريق الوطني رقم 60 وتبعا لأهميته طالبوا الجهات المعنية التدخل لإيجاد حلّ لهذا المعبر الذي يعلق عليه سكان منطقة سيدي الزبير آمالا عريضة.
وبالنسبة لتمدرس أبنائهم فالأمر يحتاج برأيهم إلى تدخل عاجل من قبل السلطات المحلية وفي مقدمتها مديرية التربية، فتلاميذ المدرسة الابتدائية البالغ عدهم نحو 20 تلميذا يعانون من غياب المدرس جراء الاضطرابات الجوية وصعوبة التنقل عبر الطريق المشار إليه، فيما يعاني أبناؤهم المتمدرسون المقدر عددهم بنحو 20 تلميذا من غياب المدرّس وهي المشكلة التي دفعت ببعض الأولياء إلى تحويل أبنائهم إلى المدينة لمواصلة الدراسة.
يشار أن سيدي الزبير ذات كثافة سكانية لكنها لا تزال تتخبط وسط ظروف قاسية عمرت نصف قرن، على حد تعبير بعض سكانها. هذه الظروف دفعتهم إلى الاحتجاج بمقر البلدية مؤخرا.