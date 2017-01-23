قال بيان في مكتب الرئيس اللبناني ميشال عون، إن السعودية ستعين سفيراً جديداً لها في لبنان وستشجع عودة السياح السعوديين وزيادة رحلات شركات الطيران السعودية إلى لبنان، في إشارة إلى ذوبان الجليد في العلاقات بين البلدين.
وكانت الرياض حذرت العام الماضي الزوار السعوديين الأثرياء من السفر إلى لبنان، مما حرم البلاد من عائد سياحي كبير.
وقال البيان، إن وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان الذي يقوم بزيارة إلى المسؤولين اللبنانيين أبلغ الرئيس ميشال عون بهذه المتغيرات خلال لقائهما، الاثنين.
وجاء في البيان، أن الوزير السبهان "أعلم الرئيس عون بتعيين سفير جديد للمملكة العربية السعودية في لبنان وزيادة رحلات شركة الطيران السعودية إلى مطار رفيق الحريري الدولي وعودة السعوديين لزيارة لبنان وتمضية عطلاتهم السياحية فيه".
وكان عون المتحالف مع جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية المدعومة من إيران زار في وقت سابق من هذا الشهر السعودية، في محاولة لتحسين العلاقات مع المملكة التي عادة ما تدعم خصوم حزب الله في لبنان.
وقال عون في حينه، إن علاقات بلاده مع السعودية تتحسن بعد توترات مرتبطة بالتنافس الإقليمي بين السعودية وإيران أدت إلى إلغاء الرياض مساعدات عسكرية بقيمة ثلاثة مليارات دولار لبيروت العام الماضي.
وألغت السعودية المساعدات العسكرية في فيفري من العام الماضي عندما لم تنضم الحكومة اللبنانية إلى حكومات عربية أخرى في إدانة هجمات متظاهرين إيرانيين على بعثتين دبلوماسيتين سعوديتين في إيران.
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السعودية ستعين سفيراً جديداً في لبنان
رويترز - الشروق أونلاين
قال بيان في مكتب الرئيس اللبناني ميشال عون، إن السعودية ستعين سفيراً جديداً لها في لبنان وستشجع عودة السياح السعوديين وزيادة رحلات شركات الطيران السعودية إلى لبنان، في إشارة إلى ذوبان الجليد في العلاقات بين البلدين.
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وكانت الرياض حذرت العام الماضي الزوار السعوديين الأثرياء من السفر إلى لبنان، مما حرم البلاد من عائد سياحي كبير.
وقال البيان، إن وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان الذي يقوم بزيارة إلى المسؤولين اللبنانيين أبلغ الرئيس ميشال عون بهذه المتغيرات خلال لقائهما، الاثنين.
وجاء في البيان، أن الوزير السبهان "أعلم الرئيس عون بتعيين سفير جديد للمملكة العربية السعودية في لبنان وزيادة رحلات شركة الطيران السعودية إلى مطار رفيق الحريري الدولي وعودة السعوديين لزيارة لبنان وتمضية عطلاتهم السياحية فيه".
وكان عون المتحالف مع جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية المدعومة من إيران زار في وقت سابق من هذا الشهر السعودية، في محاولة لتحسين العلاقات مع المملكة التي عادة ما تدعم خصوم حزب الله في لبنان.
وقال عون في حينه، إن علاقات بلاده مع السعودية تتحسن بعد توترات مرتبطة بالتنافس الإقليمي بين السعودية وإيران أدت إلى إلغاء الرياض مساعدات عسكرية بقيمة ثلاثة مليارات دولار لبيروت العام الماضي.
وألغت السعودية المساعدات العسكرية في فيفري من العام الماضي عندما لم تنضم الحكومة اللبنانية إلى حكومات عربية أخرى في إدانة هجمات متظاهرين إيرانيين على بعثتين دبلوماسيتين سعوديتين في إيران.