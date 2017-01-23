الكرملين يطالب قناة أمريكية بالاعتذار لبوتين.. هكذا وصفته بحضور ترامب؟

أ ف ب - الشروق أونلاين

صرح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الاثنين، إنه على محطة فوكس الأمريكية تقديم اعتذارات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعدما وصفته بأنه "قاتل"، خلال مقابلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال بيسكوف للصحافيين: "نعتبر أن مثل هذه التصريحات من قبل صحافي في فوكس نيوز غير مقبولة ومهينة، ونفضل أن تقدم هذه القناة المحترمة اعتذاراتها للرئيس" بوتين.

لكن الناطق باسم الكرملين رفض الإدلاء بأي تعليق حول رد فعل ترامب الذي دعا بشكل مفاجئ رداً على ذلك السؤال، أمريكا إلى إجراء مراجعة لضميرها.

وكان ترامب قال في مقابلة مع "فوكس نيوز"، الأحد، رداً على سؤال حول علاقته ببوتين: "أنا احترمه. حسناً، أنا احترم عدداً كبيراً من الناس، لكن ذلك لا يعني أنني اتفق معهم".

وقاطعه المذيع واصفاً بوتين بأنه "قاتل" فرد ترامب قائلاً: "هناك كثير من القتلة. لدينا كثير من القتلة، هل تعتقد أن بلادنا بريئة؟".

وتثير رغبة ترامب في إقامة علاقات جيدة مع روسيا قلقاً كبيراً في واشنطن، وقد أثار رده هذا موجة انتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي وفي الصحافة.

وسارع عدد من الجمهوريين من بينهم رئيس مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إلى انتقاد تصريحات الرئيس. وقال "لا اعتقد أن هناك أي وجه للمقارنة بين تصرفات الروس وتصرفات الأمريكيين".

واتفق معه مايكل ماكفول السفير السابق لدى روسيا ومستشار الرئيس السابق باراك أوباما، واصفاً تصريحات ترامب بأنها "مقززة".

وخلال المقابلة مع فوكس نيوز، كرر ترامب القول إنه "يريد التوافق مع روسيا وليس العكس" وخصوصاً في إطار مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).