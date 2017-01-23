فتح تحقيقات على خلفية تخريب وإتلاف ممتلكات أثرية الدرك يسترجع 37 قطعة أثرية منهوبة من موقع مصنف ببريكة بباتنة

استرجعت مصالح الدرك الوطني لولاية باتنة، الأحد، 37 قطعة أثرية من الحقبة الرومانية، عقب تحريات وتحقيقات قامت بها فرقة الأبحاث للدرك الوطني ببريكة.

وكانت ذات المصالح وفور تحصلها عن معلومات موثقة أفادت قيام شخص 29 سنة بأعمال حفر ونبش مشبوهة في الموقع الأثري فيض البش ببريكة بغرض نهب مصنفات أثرية، باشرت إجراءات التفتيش القانوني لمنزله وعثرت داخله على معلم أثري مربع القاعدة مكتوب باللغة اللاتينية وخمسة شواهد لعواميد رخامية، ومهراس أسطواني وتشكيلات أخرى من المزهريات والأدوات الرخامية والقدور.

واستعانت فرقة الدرك بممثل الديوان الوطني لاستغلال وتسيير الممتلكات الثقافية لولاية باتنة، الذي أكد أن الموقع مدرج ضمن التصنيف والجرد الإضافي للممتلكات، ما يعني أخذها طابعا جزائيا فتحت فيه النيابة المحلية تحقيقا كلف به جهاز الدرك عن تهمة إتلاف وتخريب ممتلكات ثقافية، حيث شرع في التحقيق مع المشتبه به مع تسليم المحجوزات التي خضعت لعملية تصوير، لمديرية الثقافة لولاية باتنة.