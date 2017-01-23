يقطنان في العاصمة وأوقفا بتيزي وزو شابان يزوران وصفات طبية لإقتناء مؤثرات عقلية وبيعها

أقدم شابان في العشرينيات من العمر، يقطنان في منطقة عين طاية بالعاصمة، على تزوير وصفات طبية ومحررات إدارية، استعملاها للحصول على أدوية وأقراص مهلوسة ومؤثرات عقلية، اتضح أنها موجهة إلى المتاجرة بدل العلاج خلافا لما حاولا إيهام الأطباء به.

وتبعا لمعلومات وردت لدى مصالح أمن دائرة مقلع بولاية تيزي وزو، تم فتح تحقيق قضائي قصد التوصل إلى تحديد هوية المعنيين وكشف مآل الأدوية التي حصلا عليها، تمكنت هذه الأخيرة من توقيف المتهمين المتراوحة أعمارهما بين 23 و28 سنة، وإثبات استعمالهما وثائق مزورة.

وقد تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ووصفات طبية، قصد الحصول على مؤثرات عقلية بغرض المتاجرة، حيث تم وضع أحدهما رهن الحبس الاحتياطي لحصوله على هذه المؤثرات وكذا محاولته الحصول عليها، في حين استفاد الشخص الثاني من الاستدعاء المباشر عن تهمة التزوير واستعمال المزور، حسب ما ورد في البيان الصادر عن خلية الإعلام والعلاقات العامة لدى أمن ولاية تيزي وزو.