كشف وزارة الصحة عن النموذج الرسمي للوصفة الطبية الإلكترونية التي ستدخل حيز الخدمة قريبا بعد أشهر من الإعلان عن المشروع بسبب مطالب الصيادلة باعتمادها لتفادي أخطاء الوثيقة التقليدية.
ونشر وزير الصحة عبد المالك بوضياف، نموذجا رسميا عن الوصفة الطبية الإلكترونية، على صفحته الرسمية على "فايسبوك"، وقال أنها ستدخل حيز الخدمة قريبا دون تحديد تاريخ لذلك.
ويعود الحديث عن وضع وصفة طبية إلكترونية إلى عام 2014، بعد ظهور مطالب للصيادلة بوضع نموذج رسمي للوصفات تسهل عملهم.
وانتقدت نقابة الصيادلة في عدة مناسبات، الوصفات الطبية الحالية، والتي تتضمن حسبها كتابات غير مفهومة، ما يجعل الكثير من الصيادلة يجدون صعوبة كبيرة في فهم أسماء الأدوية والجرعات الموصوفة للمرضى.
كما يتسبب هذه الوضع حسبها في أخطاء في منح الأدوية للمرضى في بعض الأحيان ، مطالبة بوضع وصفات طبية إلكترونية على غرار ما يحدث في الكثير من الدول.
وظهرت هناك اقتراحات لوضع هذه الوصفة ضمن برنامج معلوماتي موحد، يحتوي على جميع الأدوية وكذا المخزون المحلي للأدوية ومخزون الاستيراد، على أن يعمم هذا البرنامج على الصيادلة عند صرف الدواء، لتمكينهم من متابعة المخزون ومراقبة عمليات الشراء بما فيها عملية سحب أي دواء من السوق.
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وزير الصحة يقول أنها ستدخل حيز الخدمة قريبا
الوصفة الطبية الإلكترونية ترى النور
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
كشف وزارة الصحة عن النموذج الرسمي للوصفة الطبية الإلكترونية التي ستدخل حيز الخدمة قريبا بعد أشهر من الإعلان عن المشروع بسبب مطالب الصيادلة باعتمادها لتفادي أخطاء الوثيقة التقليدية.
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ونشر وزير الصحة عبد المالك بوضياف، نموذجا رسميا عن الوصفة الطبية الإلكترونية، على صفحته الرسمية على "فايسبوك"، وقال أنها ستدخل حيز الخدمة قريبا دون تحديد تاريخ لذلك.
ويعود الحديث عن وضع وصفة طبية إلكترونية إلى عام 2014، بعد ظهور مطالب للصيادلة بوضع نموذج رسمي للوصفات تسهل عملهم.
وانتقدت نقابة الصيادلة في عدة مناسبات، الوصفات الطبية الحالية، والتي تتضمن حسبها كتابات غير مفهومة، ما يجعل الكثير من الصيادلة يجدون صعوبة كبيرة في فهم أسماء الأدوية والجرعات الموصوفة للمرضى.
كما يتسبب هذه الوضع حسبها في أخطاء في منح الأدوية للمرضى في بعض الأحيان ، مطالبة بوضع وصفات طبية إلكترونية على غرار ما يحدث في الكثير من الدول.
وظهرت هناك اقتراحات لوضع هذه الوصفة ضمن برنامج معلوماتي موحد، يحتوي على جميع الأدوية وكذا المخزون المحلي للأدوية ومخزون الاستيراد، على أن يعمم هذا البرنامج على الصيادلة عند صرف الدواء، لتمكينهم من متابعة المخزون ومراقبة عمليات الشراء بما فيها عملية سحب أي دواء من السوق.