ترقد بالمستشفي في حالة حرجة بقسنطينة كهل "يؤدّب" زوجته برميها من الطابق الثالث!

شهدت الوحدة الجوارية رقم 14 بالمدينة الجديدة علي منجلي، الأحد، حادثة أثارت الهلع لدى المواطنين عندما أقدم كهل في الرابعة والأربعين من العمر، بعد شجار مع زوجته البالغة من العمر 30 سنة، على دفعها من نافذة المنزل من الطابق الثالث، فأصيبت بجروح خطيرة وهي ترقد حاليا في حالة حرجة بالمستشفى الجامعي بقسنطينة، وأكدت مصادر عدم انقطاع الشجارات بين الزوج والضحية منذ أشهر عديدة، ويوجد حاليا الزوج رهن التحقيق من طرف مصالح الأمن.

من جهة ثانية، توفي صباح الإثنين، بقسم الاستعجالات بالمستشفى الجامعي بن باديس بقسنطينة، طالب جامعي من اليمن في الخامسة والعشرين من العمر، يدرس بمجمع شعب الرصاص بجامعة منتوري بقسنطينة، في معهد التكنولوجيا، على خلفية تعرضه لنزيف داخلي، بعد أن أقدم على إلقاء نفسه من الطابق الرابع، من جناح تابع للإقامة الجامعية محمود منتوري التي يقطن فيها طلبة الطب والأجانب، غير بعيد عن الجامعة المركزية، وحسب مصدر طلابي، فإن الطالب اليمني وهو من مواليد 1992 بصنعاء، كان يعانى من مشاكل نفسية، إذ حاول الانتحار ذبحا وتناول الأدوية ورمى بنفسه من جسر في مناسبات عديدة، وصار منطويا على نفسه، قبل أن يختار الانتحار سهرة الأحد في غرفة كان بها رفقة اثنين من زملائه من جنسية يمنية.