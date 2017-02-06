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رفض الإنسحاب من السباق
فيون يعتذر للفرنسيين!
قدم المرشح اليميني للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرانسوا فيون خلال مؤتمر صحفي الاثنين اعتذاره للفرنسيين عما اعتبره "خطأ" توظيف زوجته، إلا أنه نفى بشدة الشبهات حول أن تكون تلك الوظائف وهمية كما تدعي بعض الصحف.
وأكد فيون عزمه على المضي قدما في حملته الانتخابية مؤكدا على التفاف اليمين حوله. وخلال المؤتمر الصحفي الذي استمر قرابة الساعة، سرد المرشح اليميني "حقائق" عمل زوجته خلال فترة 15 عاما إلى جانبه، معتبرا أن ما تقاضته من أجر خلال تلك الفترة كان شرعيا ومبررا ومناسبا لما قامت به من مهام. وقال فيون أن زوجته حصلت على مرتب 3500 يورو شهريا مقابل عملها كمساعدة برلمانية له. وتحدث فيون كذلك عن توظيف اثنين من أبنائه وحصولهما على مبلغ 3 آلاف يورو شهريا بصورة معلنة كما تم إخطار الضرائب عن تلك الأموال.
وأردف المرشح اليميني الذي يعيش منذ قرابة الأسبوعين فترة صعبة بعد الكشف عما أسمته الصحف "بينيلوب غيت" أن توظيف الأقارب هو عمل شرعي من الناحية القانونية إلا أنه لم يعد مقبولا من الناحية الأخلاقية ولذلك قدم فيون اعتذاره للفرنسيين في هذا الشأن.
وقدم فيون عرضا تفصيليا لممتلكاته وحساباته البنكية، مؤكدا على الشفافية التي يتمتع بها وأنه ليس هناك ما يخفيه.
وأضاف فيون أنه يمتلك شركة استشارات نافيا أن تكون لدى تلك الشركة عملاء روس، وأشار إلى أن جميع مؤتمراته في روسيا كانت مجانية.
بلقاسم2017/02/06 على 21:471
نحي المارش اريير.........هز راسك آ با......والمشي ديما ال قدام....ما اتخافش منهم ما ايهمك حتى واحد منهم....