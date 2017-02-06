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غارات إسرائيلية جديدة على غزة
اصيب فلسطينيان اثنان ليل الاثنين بجروح في سلسلة غارات اسرائيلية جديدة على قطاع غزة وفقا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس ومصادر امنية.
واكد اشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة في بيان "اصابة اثنين من المواطنين بجروح مختلفة بشظايا باستهداف وسط خانيونس".
وذكر مصدر امني وشهود عيان ان طائرة استطلاع اسرائيلية اطلقت صاروخا وسط خانيونس جنوب قطاع غزة.
وفي شرق مدينة غزة اطلقت الطائرات الحربية خمسة صواريخ على الاقل على اراضي زراعية ومزرعة للدواجن بحسب شهود عيان ومصادر امنية.
كما اطلقت الدبابات الاسرائيلية عدة قذائف على الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة.
وتاتي هذه الغارات الجديدة بعد غارتين شنتهما الطائرات ظهر الاثنين على موقعين تابعين لحركة حماس بحسب مصادر فلسطينية، اسفرت عن اصابة واحدة بحسب مصور فرانس برس.
واعلن الجيش الاسرائيلي حينها انه قصف موقعا تابعا لحركة حماس التي تسيطر على غزة ردا على سقوط قذيفة اطلقت من القطاع على جنوب اسرائيل في وقت سابق.
وقال الجيش ان القذيفة سقطت في منطقة غير مأهولة قرب عسقلان (جنوب اسرائيل)، دون ان تسبب اضرار او اصابات.
من جانبه اعتبر فوزي برهوم المتحدث باسم حماس لفرانس برس ان "هذا التصعيد الإسرائيلي على غزة خطير ويجب أن يتوقف"، محذرا ان "التمادي في هذه الحماقات وتفجير الأوضاع مع المقاومة لن ترتد إلا في وجهه".
وفي حين حمل برهوم اسرائيل "المسئولية الكاملة عن إستمرار هذا التصعيد واستهداف مواقع المقاومة والمنشآت والممتلكات المدنية"، اعتبر ايضا ان التصعيد "محاولة إسرائيلية للتغطية على جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الأسرى وأهلنا في القدس وتصدير لأزماتهم الداخلية على القطاع".
ولم يطلق اي صاروخ او قذيفة من قطاع غزة على اسرائيل منذ اكتوبر الماضي.
2017/02/06 على 21:391
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