الضحيتان كانا بصدد استخراج الطين لصنع الفخار

مقتل شخصين في انهيار للتربة بالمسيلة

date 2017/02/06 views 228 comments 0
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icon-writer الطيب بوداود

لقي شخصان من عائلة واحدة حتفهما مساء الأحد، اثر انهيار للتربة ببلدية جبل امساعد إلى الجنوب من عاصمة الولاية المسيلة.

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الضحيتان يبلغان من العمر  35 و65 سنة، ويتعلق الأمر بكل من "بكاي الحمدي" و"بكاي لخضر"، وحسب مصادر محلية،  فإن الضحيتين توجها إلى منطقة الشيحة بغرض استخراج مادة الطين لصناعة الأواني الفخارية، لما انهالت عليهما كومة من التراب بمجرد شروعهما في عملية الحفر. وانتقل عشرات المواطنين ومصالح الدرك والحماية المدنية إلى الموقع، لمحاولة إنقاذ الضحيتين إلا أنهما كانا متوفيين عند انتشالهما. علما أنهما يعانيان الفقر، وخلف مقتلهما موجة تضامن، من طرف السكان.

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