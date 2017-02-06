بنسبة 30 بالمائة من السائقين المتورطين حاملو رخص السياقة الجدد وراء مجازر الطرقات

تسبب 8855 سائق ينتمون إلى فئة السائقين المتحصلين على رخصة السياقة لأقل من سنتين، في وقوع حوادث المرور خلال عام 2016 بنسبة بلغت أكثر من 30 بالمائة من مجموع السائقين المتورطين في حوادث المرور حسب أقدمية رخصة السياقة.

وفي بيان تسلمت "الشروق" نسخة منه، قدم المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق في إطار حملاته الهادفة إلى التوعية والتحسيس بتفاقم إرهاب الطرقات إحصائيات تتعلق بحصيلة حوادث المرور، محددا السائقين الأكثر تسببا في مجازر الطرقات خلال العام المنصرم، معلنا عن تورط السائقين المتحصلين على رخصة السياقة أقل من سنتين في الفترة الاختبارية في حوادث المرور على المستوى الوطني، وذلك بنسبة فاقت 30 بالمائة من مجموع السائقين المتورطين في حوادث المرور حسب أقدمية رخصة السياقة، والتي أضحت تحصد أرواح الكثير من الأبرياء وتتسبب في خسائر فادحة.