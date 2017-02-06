نقل مقربون من وزير التكوين المهني، محمد مباركي، إنه قرّر عدم الترشح لتشريعيات ماي المقبلة، وإنه رغم "إلحاح" قيادة حزبه الأرندي، على ترأسه لقائمته الانتخابية بولاية وهران، إلاّ أنه رفض هذا العرض، وفضل مواصلة التزاماته الوزارية، وأبلغ حزبه بأنه اختار مهمته الحكومية كأولوية بدل دخوله معترك الانتخابات البرلمانية..
وفيما تأسّف البعض لهذا القرار، نتيجة وزن الرجل بمنطقته، إلاّ إن آخرين ثمنوا اختياره وأشادوا به، وتمنوا لو سار كلّ وزراء الأحزاب على نهجه!
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مباركي يرفض الترشح!
ق.و
نقل مقربون من وزير التكوين المهني، محمد مباركي، إنه قرّر عدم الترشح لتشريعيات ماي المقبلة، وإنه رغم "إلحاح" قيادة حزبه الأرندي، على ترأسه لقائمته الانتخابية بولاية وهران، إلاّ أنه رفض هذا العرض، وفضل مواصلة التزاماته الوزارية، وأبلغ حزبه بأنه اختار مهمته الحكومية كأولوية بدل دخوله معترك الانتخابات البرلمانية..
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وفيما تأسّف البعض لهذا القرار، نتيجة وزن الرجل بمنطقته، إلاّ إن آخرين ثمنوا اختياره وأشادوا به، وتمنوا لو سار كلّ وزراء الأحزاب على نهجه!