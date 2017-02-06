الإجابة عند 2500 من قادة الفكر والقرار في منتدى الشارقة تنمية شاملة بشراكة مجتمعية.. كيف تتحقق؟

أزيح الستار عن تفاصيل الدورة السادسة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي يعقد يومي22 و23مارس المقبل في مركز إكسبو الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه مركز الشارقة الإعلامي.

ويشارك في الدورة السادسة من المنتدى التي تحمل شعار "مشاركة مجتمعية… تنمية شاملة" أكثر من 2500 من كبار الشخصيات المحلية والدولية وأصحاب الخبرة والاختصاص، وقادة الفكر، والمسؤولين الحكوميين، والعاملين في مجال الاتصال الحكومي من المنطقة والعالم.

بداية أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي حرص المنتدى الذي ينعقد تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على تحفيز الجهود الإقليمية والمحلية، وتوجيهها نحو دعم أهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها هيئة الأمم المتحدة وأجمعت عليها كافة الدول والمنظمات الدولية.

وكشف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي أن الدورة السادسة من المنتدى تبحث كافة السبل المتاحة لأجهزة الاتصال الحكومي لدعم جهود الدول في مختلف القضايا الحيوية ذات الصلة، إلى جانب المنهجيات التي ستسخرها منظومة الاتصال الحكومي لتشكيل وتوجيه الرأي العام على نحو يستجيب إيجابياً لمختلف التحديات التي يواجهها العالم اليوم وأن تكون الشعوب جزءاً أصيلاً من الحل" مشيراً إلى أن هذه الشراكة هي جزء من المسؤولية الاجتماعية للشعوب تجاه بلادهم، للمساهمة في تنميتها وازدهارها.

هذا وقد تحول المنتدى على مدى دوراته الخمس الماضية إلى حدث عالمي جاذب لصنّاع القرار والخبراء وأصحاب العلاقة والمهتمين بمجال الإتصال الحكومي من مختلف دول العالم، إلى جانب كونه منصة شفافة لطرح القضايا المهمة، ومناقشة التغيّرات المحيطة بكل وضوح، للخروج بتوصيات وقرارات تساعد الحكومات والعاملين في مجال الاتصال الحكومي على تطوير أدائهم وعملهم، بما يسهم بالارتقاء بالأداء الحكومي بشكل عام، والوصول إلى مستويات غير مسبوقة في رضا الجمهور بشكل خاص.