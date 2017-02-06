الطيران الإسرائيلي يشن 14 غارة على قطاع غزة

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إياد البزم، الاثنين 6 فيفري، أن القوات الإسرائيلية نفذت 14 غارة خلال عدة ساعات على مناطق متعددة في قطاع غزة.

وقال البزم إن الغارات الإسرائيلية استهدفت أراض زراعية وممتلكات للمواطنين، مشيرا إلى أن الغارات أسفرت عن إصابة واحدة، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة.

وكانت "حماس" قد حملت إسرائيل المسؤولية كاملة عن استمرار التصعيد واستهداف مواقع المقاومة والمنشآت والممتلكات المدنية.

وحذر الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان، مساء الاثنين، من "التمادي في هذه الحماقات"، مؤكدا أن "تفجير الأوضاع مع المقاومة لن يرتد إلا في وجه إسرائيل".

وأضاف أن التصعيد الإسرائيلي على غزة خطير ويجب أن يتوقف، مبينا أن ما تقوم به إسرائيل محاولة للتغطية على الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى والأهالي في القدس وتصدير أزماتها الداخلية إلى القطاع.

من جانبه، صرح أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأن تلك الغارات جاءت في أعقاب عدة أحداث واعتداءات وقعت الشهر الماضي، علما أن أي جهة فلسطينية لم تعلن مسؤوليتها سواء عن حادث إطلاق النار أو إطلاق الصاروخ الذي جرى الاثنين، إلا أن الجيش الإسرائيلي حمل "حماس" مسؤولية القصف.