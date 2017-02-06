تشير مراسلات مرفوعة إلى كل من وزارة السكن والعمران والمدينة، ووالي العاصمة، إلى فضائح "البريكولاج" في إنجاز مشروع 122/644 وحدة سكنية صيغة الاجتماعي التساهمي بحي قريشي ببلدية الرغاية، من حيث عدم احترام معايير وشروط سلامة البنايات.
ويشير مضمون المراسلات الموجهة إلى الهيئات المذكورة بتاريخ 22 و26 جانفي المنقضي، تحوز "الشروق" نسخة منها، إلى وجود عديد التجاوزات والأخطاء التقنية بالجملة بالبنايات قيد الإنجاز، في إطار إنجاز مشروع 644 وحدة سكنية بصيغة الاجتماعي التساهمي، بحي قريشي ببلدية الرغاية، حيث طالب أصحابها الجهات الوصية بضرورة إجراء تقرير الخبرة التقنية، للتأكد من عدم احترام معايير البناء التي وصلت إلى حد تشييد عمارات مائلة، وأعمدة غير متجانسة في العمارة الواحدة.
وأرفق المعنيون مراسلاتهم بملف صور يظهر الأخطاء التقنية التي تحدثوا عنها، وبالأخص ما تعلق بميل الأعمدة وعدم تجانس واجهة البنايات على خط واحد، فضلا عما تعلق بمعايير وضعية الأعمدة الأفقية مقارنة بالأعمدة العمودية في بعض البنايات، ما جعل بعض المكتتبين يراسلون كلا من وزارة السكن والعمران والمدينة ووالي الجزائر لإجراء تقرير الخبرة التقنية.
من جهة أخرى، أوضح المعنيون أنهم قاموا في عديد المناسبات، بإبلاغ وتنبيه مصالح مديرية السكن لولاية الجزائر، بالمشاكل التي يغرق فيها المشروع، وبالأخص ما تعلق بالتأخير في تسليمه إلى أصحابه، إذ يعود تاريخ انطلاقه إلى نهاية 2009 وتوقف بعد ذلك عدة مرات، ما دفع بالمستفيدين إلى القيام بسلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام مديرية السكن لولاية الجزائر.
ومن جهته، نفى المرقي العقاري المكلف بإنجاز المشروع "س. أ"، في تصريح لـ"الشروق"، جميع ما ورد في المراسلات، وأكد أنه سيتابع قضائيا الأشخاص الذين يريدون- حسبه- تشويه سمعة المؤسسة والمشروع، ونفى وجود أي أخطاء تقنية في الإنجاز أو عدم احترام معايير البناء كما ورد في المراسلات، وواصل قائلا: "إذا كانت ادعاءاتهم صحيحة فلمَ لم تتحرك المصالح المعنية".
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مراسلات مرفوعة إلى وزارة السكن وولاية الجزائر تكشف الفضيحة
أخطاء تقنية في مشروع 644 مسكن اجتماعي تساهمي بالرغاية
رضا. م
تشير مراسلات مرفوعة إلى كل من وزارة السكن والعمران والمدينة، ووالي العاصمة، إلى فضائح "البريكولاج" في إنجاز مشروع 122/644 وحدة سكنية صيغة الاجتماعي التساهمي بحي قريشي ببلدية الرغاية، من حيث عدم احترام معايير وشروط سلامة البنايات.
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ويشير مضمون المراسلات الموجهة إلى الهيئات المذكورة بتاريخ 22 و26 جانفي المنقضي، تحوز "الشروق" نسخة منها، إلى وجود عديد التجاوزات والأخطاء التقنية بالجملة بالبنايات قيد الإنجاز، في إطار إنجاز مشروع 644 وحدة سكنية بصيغة الاجتماعي التساهمي، بحي قريشي ببلدية الرغاية، حيث طالب أصحابها الجهات الوصية بضرورة إجراء تقرير الخبرة التقنية، للتأكد من عدم احترام معايير البناء التي وصلت إلى حد تشييد عمارات مائلة، وأعمدة غير متجانسة في العمارة الواحدة.
وأرفق المعنيون مراسلاتهم بملف صور يظهر الأخطاء التقنية التي تحدثوا عنها، وبالأخص ما تعلق بميل الأعمدة وعدم تجانس واجهة البنايات على خط واحد، فضلا عما تعلق بمعايير وضعية الأعمدة الأفقية مقارنة بالأعمدة العمودية في بعض البنايات، ما جعل بعض المكتتبين يراسلون كلا من وزارة السكن والعمران والمدينة ووالي الجزائر لإجراء تقرير الخبرة التقنية.
من جهة أخرى، أوضح المعنيون أنهم قاموا في عديد المناسبات، بإبلاغ وتنبيه مصالح مديرية السكن لولاية الجزائر، بالمشاكل التي يغرق فيها المشروع، وبالأخص ما تعلق بالتأخير في تسليمه إلى أصحابه، إذ يعود تاريخ انطلاقه إلى نهاية 2009 وتوقف بعد ذلك عدة مرات، ما دفع بالمستفيدين إلى القيام بسلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام مديرية السكن لولاية الجزائر.
ومن جهته، نفى المرقي العقاري المكلف بإنجاز المشروع "س. أ"، في تصريح لـ"الشروق"، جميع ما ورد في المراسلات، وأكد أنه سيتابع قضائيا الأشخاص الذين يريدون- حسبه- تشويه سمعة المؤسسة والمشروع، ونفى وجود أي أخطاء تقنية في الإنجاز أو عدم احترام معايير البناء كما ورد في المراسلات، وواصل قائلا: "إذا كانت ادعاءاتهم صحيحة فلمَ لم تتحرك المصالح المعنية".