عن عمر ناهز 87 عاما وفاة رئيس الحكومة الأسبق اسماعيل حمداني

توفي رئيس الحكومة الأسبق إسماعيل حمداني، ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، حسب مصدر مقرب من الفقيد لوكالة الأنباء الجزائرية.

والراحل من مواليد 11 مارس 1930 ببرج بوعريريج (87 عاما)، شغل منصب أمين عام رئاسة الجمهورية ثم تولى منصب رئيس الحكومة الجزائرية في الفترة من 15 ديسمبر 1998 إلى 23 ديسمبر 1999، في حكومة تصريف أعمال أشرفت على تنظيم انتخابات أفريل 1999 الرئاسية، التي فاز فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالعهدة الأولى.

وتقلّد حمداني مناصب عديدة ورفيعة في الدولة، فكان مديرا بوزارة الخارجية ثم مستشار برئاسة الجمهورية بين 68 و1970 وفي مارس 1979 أمينا عاما للحكومة وفي جانفي 1989 سفيرا للجزائر بفرنسا ثم يفيرا في إسبانيا ولدى اليونيسكو، بعدها أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية وعضوا بمجلس الامة، وفي 15 ديسمبر 1998 عُين رئيسا للحكومة.