حاملاً معه مادة مشتعلة وولاعة سلطات الحرم تعتقل شخصاً حاول إشعال النار في الكعبة

أفادت وسائل إعلام سعودية، الثلاثاء، أن شخصاً حاول القيام بإشعال النار في صحن الحرم المكي عبر سكب البنزين على نفسه، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه، حسب ما نقل موقع "هافينغتون بوست عربي".

وصرح المتحدث الإعلامي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، الرائد سامح السلمي، أنه تم القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر في صحن الطواف بجوار الكعبة المشرفة أثناء قيامه بسكب كمية البنزين على ملابسه، في محاولة منه لإشعال النار في نفسه.

وأضاف أن تصرفات الشخص تشير إلى أنه مختل عقلياً وسيتم التعامل معه طبقاً لإجراءات القانونية.

وذكرت صحيفة سبق السعودية، أن الشخص كان يطلق "عبارات تكفيرية" أثناء قيامه بسكب البنزين، عندما لاحظه أحد المعتمرين الذي أمسك به وأطلق صيحات عالية، ليتجمع عدد من المعتمرين حوله قبل أن يصل رجال الأمن.

وتداول نشطاء الشبكات الاجتماعية، مقطع فيديو تظهر فيه قوات الأمن السعودية وهي تقبض على معتمر داخل صحن المطاف بالمسجد الحرام، فجر الثلاثاء، حيث كان يقف بجوار الكعبة المشرفة.

وذكر النشطاء، أن المعتمر كان يستعد لسكب بنزين أحمر وإشعال النيران فيها بواسطة ولاعة كانت معه.

بينما ذكرت صحيفة الوطن السعودية، أن الشخص كان يحاول الانتحار بجوار الكعبة.

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ودشن نشطاء هاشتاغ (وسم) "#القبض_على_شخص_حاول_حرق_الكعبه"، حيث ذكر البعض أن المعتمر مختل عقلياً.

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