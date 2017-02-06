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في شريط فيديو مملوء بالأكاذيب والمغالطات والسموم
أحمدية "إسرائيل" تعلن الحرب على "الشروق" وتتوعّدها بالجحيم!
- مهاجمة محمد عيسى ومصالح الأمن لفضحهم ممارسات الأحمديين
تتعرض صحيفة "الشروق اليومي"، منذ أيام، لحملة مسعورة، من القنوات والمواقع والصحف التابعة للطائفة الأحمدية، من لندن وباريس والعراق والهند، وحتى من الأرض المحتلة فلسطين، وواضح بأن الأطراف التي تشنّ الحرب تسعى يائسة إلى تدويل قضية الأحمديين في الجزائر، وأيضا لمحاولة التغلغل وبث أفكار الطائفة على اعتبار أنها مذهب إسلامي وليست دينا قائما بذاته.
وقام أحد أمراء الطائفة المدعو أبو صالح باستضافة أحمدي فلسطيني، يدعى عبد القادر مدلّل، على اعتبار أنه رئيس الجماعة في فلسطين، وكان واضحا من خلال هذه الاستضافة اللعب على الوتر الفلسطيني، لعلم المدعو أبو صالح بارتباط الجزائريين بالقضية الفلسطينية، خاصة أن رئيس الجماعة اسمه عبد القادر.
واتهم الرجلان في شريط فيديو، "الشروق" بتضليل الجزائريين، ونزلوا عليها شتيمة وحتى لعنا، وشدّد المدعو أبو صالح على ضرورة توقف "الشروق" عن التعرض للأحمدية وضلالها، وقدّم مجموعة من المواضيع والأخبار التي نشرتها الشروق اليومي، وهدد في حالة مواصلتها نشر مواضيع عن الأحمدية بالجحيم، عندما قال: "لا بدّ أن تتوقف الشروق اليومي فورا، لا يمكن أن تستمر لأنها حملة ظالمة".
وحاولت الجماعة أن تقدّم نفسها على أنها لا تعترف سوى بمحمد صلى الله عليه وسلم خاتما للأنبياء، وبأنها تؤدي الفرائض الخمسة ولا قرآن لها سوى كتاب الله، ومتبعة لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما يدخل الجماعة في تناقض بين الفعل والقول، لأنها تقدّم نفسها على أنها لا تختلف عن أهل السنة في شيء، ويدفعنا للسؤال عن سبب اختيار اسم الأحمدية بدل الإسلام، ولكنها في كل ردودها تستدل على ما كتبه مؤسس الجماعة منذ أكثر من قرن، ميرزا غلام أحمد ويربطون إسمه بجملة عليه السلام، وخاصة عبر كتابه سفينة نوح، ويختارون المواضيع التي يلتقي فيها الأحمديون مع بقية المسلمين.
ولم يسلم وزير الأوقاف محمد عيسى ولا حتى مصالح الأمن الجزائري من الهجوم الأحمدي، الذي كان معجونا بتقديم سموم الطائفة، وتساءلوا كيف لمصالح الأمن أن تقتحم منزلا وتوقف أناسا حسب مزاعمهم، لم يرتكبوا جريمة وإنما أدوا صلاة الجمعة في خلوة عن الناس، وتحدّوا إن كان للجماعة ما يختلف عن بقية المسلمين.
ولكن إطلالة الجماعة من فلسطين بين الحين والآخر كلما حاولت الردّ على "الشروق" ، وأيضا منذ حوالي شهرين عندما ردّت على الشروق جريدة وقناة، دليل على ارتباط الجماعة المشبوهة بأطراف صهيونية، فاستغلت الظرف الاقتصادي الحالي وأيضا وجود فتنة في دول الجوار، لأجل الصيد في المياه العكرة بالمنطقة.
وكان مدير الأمن الولائي في سكيكدة قد صرّح للشروق بأن الأحمديين، حاولوا تجنيد البطالين ومحدودي التعليم، في الوقت الذي تأكد تسلم الكثير منهم لمبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و 20 ألف دينار جزائري، مقابل توزيع أفكار الطائفة التي وجدت محاميا فرنسيا من أصول باكستانية يدعى آسيف عريف، باشر سعيه للحضور إلى الجزائر للدفاع عن الأحمديين، فيما عاد البعض منهم إلى جادة الصواب، ونقلت "الشروق" شهاداتهم واعترافاتهم بشأن تفكير ونوايا هذه الجماعة الضالة.
Abdelkrim - Alger2017/02/07 على 11:291
الجزائر لها قوانينها و مؤسساتها مثل كل الدول فأي تجمع غير مرخس به فهو خارج القانون الجزائر ليست غابة . هذا دليل على أنكم غرباء على الجزائر ، فأي مجموعة تريد أن تأدي صلاة الجمعة حتى في مسجد غير مكتمل البناء و مصرح به، فالقانون يمنع صلاة الجمعة فيه.فما بالكم تنهضوا في الصباح و تقولوا جاء دين جديد و العياذ بالله. لا تتزايدوا على الجزائر دولة المؤسسات و القانون.
احمد - ارفع راسك يابا راك في بلاد حرية المعتقد2017/02/07 على 11:422
اذا هؤلاء يدعون بأن مذهبهم سني لا يخالف مذهب السنة والجماعة فلماذا يقيمون صلاة الجمعة في البيوت؟ لماذا لا يصلون معنا أم أنهم يكفرونا؟ لماذا كذلك ينشرون هذا الدين الخبيث الجديد ثم يصرح هذان الشخصين بأن مذهبهم سني ولا نختلف معهم؟ ولماذا مركز القاديانية داخل الاراضي المحتلة وبدعم صهيوني؟ لماذا في بريطانيا جل منتسبي القاديانية متمركزين في السياسة ومن كبار رجال الاعمال؟ بريطانيا الصهيونية تريد تدمير الاسلام بنشر أديان جديدة ويقولون انها مذاهب!!
احمد - ارفع راسك يابا راك في بلاد حرية المعتقد2017/02/07 على 11:483
ارجوا أن تسموهم بالقاديانية وليس الأحمدية فهم يؤمنون بأن أحمد غلام ميرزا (لعنة الله عليه) آخر الأنبياء، وبالتالي يكفرون بأن خاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم! والمصيبة أن هذا غلام ميرزا مات موتة شنيعة تعذب بمرض خبيث عقابا من الله فكيف يكون اخر الأنبياء وكيف يؤمنون بأنه المهدي المنتظر وسيرجع في اخر الزمان؟ عليكم بمحاربة فكرهم الضال والعفن الفاسد المخرج من الملة يا شروق؟ وجزاكم الله خير
BOUMEDIENNE - ALGERIE2017/02/07 على 11:554
اما عن التهديد والوعيد ,فالجزائر والجزائريين طينتهم من حجر صلب,وكل المكائد والتهديدات ستتكسر باذن الله عليه ,هؤلاء عيبهم في غبائهم لانهم لايقرؤون التاريخ .مايمكن التاكيد عليه هو ان جواسيسهم حتى وان كانوا يدعون الاسلام ويدعون نشره ,او كانوا مندسين بين اللاجئين ,اويلبسون اغطية اخرى يستعملونها في نشاطهم الاجرامي ,سيسقطون في قبضة اجهزتنا الامنية لامحالة وسيكشفون ,لياخذوا جزائهم كاملا غير منقوص .
2017/02/07 على 11:565
هذه الطوائف ما هي الا اطراف تريد الاطاحة اولا بالعلماء و الحكام الحاليين العرب و المسلمين قبل مطامح اخرى لتخلاط الدين الاسلامي او لمصالح اخرى