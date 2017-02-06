الأسد: تصريح ترامب بأولوية قتال "داعش" واعد

نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن الرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء، قوله إن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعطاء الأولوية لقتال الإسلاميين المتشددين وعلى رأسهم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أمر "واعد"، لكن من السابق لأوانه توقع أي خطوات عملية.

وكان ترامب أشار إلى أنه قد يوقف الدعم الأمريكي لمقاتلي المعارضة السورية وربما يساعد سوريا في قتالها لـ"داعش".

وجعل ترامب هزيمة "داعش" هدفاً محورياً لرئاسته ووقع أمراً تنفيذياً يطلب من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وقادة الأركان المشتركة ووكالات أخرى وضع خطة أولية للتقدم في هذا السبيل في غضون 30 يوماً.

ونقلت الوكالة السورية عن الأسد قوله لمجموعة صحفيين من بلجيكا: "أعتقد أن هذا واعد لكن علينا أن ننتظر فلا يزال من المبكر أن نتوقع أي شيء عملي".

وقال ترامب في تغريدة كتبها، يوم الاثنين: "خطر الإرهاب الإسلامي المتشدد حقيقي للغاية. انظر فحسب إلى ما يحدث في أوروبا والشرق الأوسط. على المحاكم أن تتصرف بسرعة".

ونقل عن الأسد أيضاً قوله، إن التعاون الأمريكي الروسي فيما يتعلق بتصعيد القتال ضد المتشددين ستكون له نتائج إيجابية.