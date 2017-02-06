السجن 30 عاماً لأمريكي أحرق مسجداً في فلوريدا

قال مسؤولون قضائيون، إنه صدر حكم بسجن مواطن أمريكي من فلوريدا 30 عاماً بتهمة إضرام النار في مسجد ومركز إسلامي كان يتردد عليه يوماً عمر متين الذي أطلق النار في ملهى ليلي للمثليين في أورلاندو، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

وقالت السلطات، إن المتهم جوزيف شرايبر (32 عاماً) ألحق أضراراً تجاوزت قيمتها 100 ألف دولار في مركز فورت بيرس الإسلامي الذي أشعل فيه النار في 11 سبتمبر 2016 في الذكرى الخامسة عشرة للهجمات التي شهدتها الولايات المتحدة.

وتزامنت الواقعة أيضاً مع عيد الأضحى المبارك.

ولم يصب أحد لكن الحريق اضطر المركز إلى البحث عن موقع آخر لإقامة الصلاة.

وقال ستيف غوسنيل نائب المدعي العام في الولاية في مقابلة جرت، يوم الاثنين، إن شرايبر أبلغ الشرطة بعد القبض عليه في سبتمبر بأن الهجوم لا علاقة له بمتين.

والمسجد قريب من شقة كان يقيم بها متين مع زوجته قبل أن يقتل 49 شخصاً ويصيب عشرات في ملهى ليلي في أورلاندو في جوان الماضي في واقعة شهدت سقوط أكبر عدد من القتلى والمصابين في إطلاق نار جماعي في التاريخ الأمريكي الحديث.

وأعلن متين مبايعته زعيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في اتصال بخدمة الطوارئ قبل قتله في اشتباك بالأعيرة النارية مع الشرطة وذلك بعد مواجهة دامت ثلاث ساعات في الملهى. ولا يعتقد المحققون أنه تلقى مساعدة من جهات في الخارج.

وقال غوسنيل، إن شرايبر أبلغ المحققين بأنه "يعتبر تعاليم الإسلام خطراً على الأمن القومي". وقالت الشرطة من قبل إن صفحته على موقع فيسبوك تضمنت عبارات مناهضة للمسلمين.

وقال الإدعاء: "قال إنه لم يكن غاضباً وإنما فعل ما فعل بدافع الكراهية".

وأضاف "إنه لأمر مروع أن يهاجم أحد دار عبادة أياً كان السبب".