فرنسا: مسيرة تضامنية مع شاب اعتدت عليه الشرطة جنسياً

وقعت أعمال شغب، الثلاثاء، في مسيرة احتجاجية نظمتها مجموعة من الشباب في ضاحية أولنيه سو بوا شمالي العاصمة باريس؛ تضامناً مع شاب اعتدى عليه أربعة من رجال الشرطة جنسياً الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء نقلاً عن مصادر أمنية فرنسية، أن المتظاهرين أضرموا النيران خلال المسيرة في ثلاث سيارات وحاوية للقمامة، ما دفع قوات الأمن إلى التدخل والسيطرة على الوضع.

وأضاف أن قوات الشرطة اعتقلت 24 متظاهراً من المجموعة المشاركة في المسيرة، واتهمتهم بارتكاب أعمال عنف وتخريب مدخل أحد المطاعم.

وذكرت وسائل إعلام محلية في وقت سابق، أنه تم نقل شاب (22 عاماً) إلى المستشفى؛ إثر إصابته بجروح بالغة الخميس الماضي بعد تعرضه لاعتداء جنسي، اُستخدم فيه هراوة الشرطة، خلال التحقق من هويته في ضاحية أولنيه سو بوا.

وأظهرت لقطات مصورة وقائع توقيف الشاب ومن ثم الاعتداء عليه جنسياً، مما أثار الغضب في أوساط السكان في الضاحية الباريسية خاصة وفرنسا عموماً.

وأوقفت الداخلية الفرنسية رجال الشرطة الأربعة عن العمل، واتهمت أحدهم بالاعتداء الجنسي، والثلاثة الآخرين بممارسة العنف عن قصد.