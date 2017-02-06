أشادت مصر، الثلاثاء، بالانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلام بالتغاضي عن هجمات إرهابية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن "انتقاد البيت الأبيض لتجاهل الإعلام الغربي لـ78 اعتداء إرهابياً على مستوى العالم يستحق الإشادة".
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد أبو زيد، أن "موقف الإدارة الأمريكية في هذا الشأن يتفق مع الدعوات المتكررة التي أطلقتها مصر بضرورة تبني المجتمع الدولي لإستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، تتسم بالاتساق وعدم الانتقائية في جميع مكوناتها الأمنية والسياسية والثقافية والإعلامية وغيرها".
واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، وسائل الإعلام "غير النزيهة" بالتغاضي عن هجمات ارتكبها "إرهابيون إسلاميون متشددون"، من دون أن يقدم أي دليل على ما يقول.
ووزع البيت الأبيض بعدها قائمة بـ78 هجوماً قال إن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) "نفذها أو كان ملهماً" وقال إن معظمها لم يتلق التغطية الإعلامية اللازمة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أنه "من المؤسف أن الانتقائية والتحيز اللذين انتقدهما الرئيس الأمريكي في بعض دوائر الإعلام الغربية في تناولها للأحداث الإرهابية لم يقتصر فقط على مجرد تجاهل بعضها، وإنما امتد ليشمل أسلوب التغطية الإعلامية لبعض تلك الاعتداءات".
وتابع "ففي الوقت الذي تم إبراز الدعم والتعاطف الدولي مع دول ومجتمعات تعرضت لعمليات إرهابية، وجدنا أصابع الاتهام والتقصير توجه إلى دول أخرى - مثل مصر - حينما تتعرض لعمليات إرهابية أودت بحياة العشرات، بل والمئات، مثل حادث سقوط الطائرة الروسية، أو حادث تفجير الكنيسة البطرسية الذي حاولت بعض دوائر الإعلام الغربية تصويره أنه يعكس تقصيراً من جانب السلطات المصرية في توفير الحماية للأقباط من أبناء الوطن".
وكانت طائرة روسية فجرت بعيد إقلاعها من منتجع شرم الشيخ المصري في 30 أكتوبر 2015 ما أسفر عن مقتل 224 شخصاً كانوا على متنها في اعتداء تبناه تنظيم "داعش".
كما تبنى "داعش" الاعتداء الذي استهدف في 12 ديسمبر الماضي كنيسة ملاصقة لكاتدرائية الأقباط في وسط القاهرة ما أسفر عن مقتل 29 شخصاً، وفق آخر حصيلة أعلنت رسمياً بعد وفاة طفلة، السبت، متأثرة بجروح أصيبت بها أثناء الانفجار.
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية عن "تطلع مصر لأن تشهد المرحلة القادمة نقلة نوعية في أسلوب تعامل المجتمع الدولي مع ظاهرة الإرهاب، وأن تنجح الولايات المتحدة الأمريكية بما لها من قدرة على التأثير على المسرح الدولي في قيادة عملية المراجعة والتغيير المطلوبة".
وقال ترامب في خطاب ألقاه في قاعدة ماكديل العسكرية (تامبا، فلوريدا)، التي تعتبر مركز إدارة عمليات مكافحة تنظيم "داعش"، إن "تنظيم الدولة الإسلامية يشن حملة إبادة جماعية، يرتكب فظائع حول العالم أجمع".
وأكد الرئيس الأمريكي، أن "الإرهابيين الإسلاميين المتشددين" مصممون على شن هجمات في الولايات المتحدة كما فعلوا في هجمات 11 سبتمبر واعتداءي بوسطن وسان برناندينيو، وكذلك أيضاً في أوروبا.
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مصر تشيد بانتقاد ترامب للتغطية الإعلامية للهجمات الإرهابية
أ ف ب - الشروق أونلاين
أشادت مصر، الثلاثاء، بالانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلام بالتغاضي عن هجمات إرهابية.
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وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن "انتقاد البيت الأبيض لتجاهل الإعلام الغربي لـ78 اعتداء إرهابياً على مستوى العالم يستحق الإشادة".
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد أبو زيد، أن "موقف الإدارة الأمريكية في هذا الشأن يتفق مع الدعوات المتكررة التي أطلقتها مصر بضرورة تبني المجتمع الدولي لإستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، تتسم بالاتساق وعدم الانتقائية في جميع مكوناتها الأمنية والسياسية والثقافية والإعلامية وغيرها".
واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، وسائل الإعلام "غير النزيهة" بالتغاضي عن هجمات ارتكبها "إرهابيون إسلاميون متشددون"، من دون أن يقدم أي دليل على ما يقول.
ووزع البيت الأبيض بعدها قائمة بـ78 هجوماً قال إن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) "نفذها أو كان ملهماً" وقال إن معظمها لم يتلق التغطية الإعلامية اللازمة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أنه "من المؤسف أن الانتقائية والتحيز اللذين انتقدهما الرئيس الأمريكي في بعض دوائر الإعلام الغربية في تناولها للأحداث الإرهابية لم يقتصر فقط على مجرد تجاهل بعضها، وإنما امتد ليشمل أسلوب التغطية الإعلامية لبعض تلك الاعتداءات".
وتابع "ففي الوقت الذي تم إبراز الدعم والتعاطف الدولي مع دول ومجتمعات تعرضت لعمليات إرهابية، وجدنا أصابع الاتهام والتقصير توجه إلى دول أخرى - مثل مصر - حينما تتعرض لعمليات إرهابية أودت بحياة العشرات، بل والمئات، مثل حادث سقوط الطائرة الروسية، أو حادث تفجير الكنيسة البطرسية الذي حاولت بعض دوائر الإعلام الغربية تصويره أنه يعكس تقصيراً من جانب السلطات المصرية في توفير الحماية للأقباط من أبناء الوطن".
وكانت طائرة روسية فجرت بعيد إقلاعها من منتجع شرم الشيخ المصري في 30 أكتوبر 2015 ما أسفر عن مقتل 224 شخصاً كانوا على متنها في اعتداء تبناه تنظيم "داعش".
كما تبنى "داعش" الاعتداء الذي استهدف في 12 ديسمبر الماضي كنيسة ملاصقة لكاتدرائية الأقباط في وسط القاهرة ما أسفر عن مقتل 29 شخصاً، وفق آخر حصيلة أعلنت رسمياً بعد وفاة طفلة، السبت، متأثرة بجروح أصيبت بها أثناء الانفجار.
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية عن "تطلع مصر لأن تشهد المرحلة القادمة نقلة نوعية في أسلوب تعامل المجتمع الدولي مع ظاهرة الإرهاب، وأن تنجح الولايات المتحدة الأمريكية بما لها من قدرة على التأثير على المسرح الدولي في قيادة عملية المراجعة والتغيير المطلوبة".
وقال ترامب في خطاب ألقاه في قاعدة ماكديل العسكرية (تامبا، فلوريدا)، التي تعتبر مركز إدارة عمليات مكافحة تنظيم "داعش"، إن "تنظيم الدولة الإسلامية يشن حملة إبادة جماعية، يرتكب فظائع حول العالم أجمع".
وأكد الرئيس الأمريكي، أن "الإرهابيين الإسلاميين المتشددين" مصممون على شن هجمات في الولايات المتحدة كما فعلوا في هجمات 11 سبتمبر واعتداءي بوسطن وسان برناندينيو، وكذلك أيضاً في أوروبا.