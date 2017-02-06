عُثِر عليها داخل منزل مهجور حجز ترسانة أسلحة بالبليدة

تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، الإثنين، من العثور على كمية من الأسلحة والذخيرة بمنزل مهجور بمدينة البليدة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الثلاثاء، أن الأسلحة تتمثل في مسدسين رشاشين ومسدسين آليين من نوع بيريطا وأربع (04) قنابل يدوية و(11) مخزن وكمية من الذخيرة والمتفجرات ومعدات تفجير.

وأضاف البيان، أن مفارز أخرى دمرت خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من بومرداس، وجيجل، ثمانية (08) مخابئ للإرهابيين، تحوي كمية من المواد الغذائية والأفرشة.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحرس الحدود (23) مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، خلال عمليات منفصلة بكل من تلمسان ومعسكر وعين تموشنت وأدرار وتمنراست.