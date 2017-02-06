رفض الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران بوقف الاختبارات الصاروخية وقال إن الرئيس الأمريكي الجديد كشف "الوجه الحقيقي" للفساد الأمريكي.
ودعا خامنئي الإيرانيين في أول كلمة يلقيها منذ تنصيب ترامب إلى الرد على التهديدات الأمريكية، يوم الجمعة، في ذكرى الثورة الإسلامية عام 1979 قائلاً إنها فشلت في تخويف الإيرانيين.
وأضاف خامنئي في تصريحات أثناء اجتماعه بقادة عسكريين في طهران ونقلها موقعه الإلكتروني: "نحن ممتنون (لترامب) لجعل حياتنا سهلة لأنه كشف الوجه الحقيقي لأمريكا".
وتابع "خلال حملته الانتخابية وبعد ذلك أكد ما كنا نقوله منذ أكثر من 30 عاماً عن الفساد السياسي والاقتصادي والأخلاقي والاجتماعي في نظام الحكم بالولايات المتحدة".
ورد ترامب على اختبار صاروخي أجرته إيران في 29 جانفي قائلاً: "إيران تلعب بالنار" وفرض عقوبات جديدة على الأفراد والكيانات التي يرتبط بعضها بالحرس الثوري الإيراني.
وقال البيت الأبيض، إن الاختبار لم يكن انتهاكاً مباشراً للاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الست لكنه "ينتهك روح الاتفاق". ويحث قرار لمجلس الأمن الدولي يؤيد الاتفاق إيران على الكف عن اختبارات الصواريخ المصممة لامتلاك القدرة على حمل رؤوس حربية نووية لكنها لا تلزمها بذلك.
وقال خامنئي: "لا يمكن لأي عدو شل الأمة الإيرانية. يقول (ترامب) 'عليكم أن تخافوا مني'. لا! هكذا سيرد الشعب الإيراني على كلماته في العاشر من فيفري (ذكرى الثورة) وسيعبرون عن موقفهم ضد هذه التهديدات".
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خامنئي: نحن ممتنون لترامب لأنه كشف الوجه الحقيقي لأمريكا
رويترز - الشروق أونلاين
رفض الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران بوقف الاختبارات الصاروخية وقال إن الرئيس الأمريكي الجديد كشف "الوجه الحقيقي" للفساد الأمريكي.
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ودعا خامنئي الإيرانيين في أول كلمة يلقيها منذ تنصيب ترامب إلى الرد على التهديدات الأمريكية، يوم الجمعة، في ذكرى الثورة الإسلامية عام 1979 قائلاً إنها فشلت في تخويف الإيرانيين.
وأضاف خامنئي في تصريحات أثناء اجتماعه بقادة عسكريين في طهران ونقلها موقعه الإلكتروني: "نحن ممتنون (لترامب) لجعل حياتنا سهلة لأنه كشف الوجه الحقيقي لأمريكا".
وتابع "خلال حملته الانتخابية وبعد ذلك أكد ما كنا نقوله منذ أكثر من 30 عاماً عن الفساد السياسي والاقتصادي والأخلاقي والاجتماعي في نظام الحكم بالولايات المتحدة".
ورد ترامب على اختبار صاروخي أجرته إيران في 29 جانفي قائلاً: "إيران تلعب بالنار" وفرض عقوبات جديدة على الأفراد والكيانات التي يرتبط بعضها بالحرس الثوري الإيراني.
وقال البيت الأبيض، إن الاختبار لم يكن انتهاكاً مباشراً للاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الست لكنه "ينتهك روح الاتفاق". ويحث قرار لمجلس الأمن الدولي يؤيد الاتفاق إيران على الكف عن اختبارات الصواريخ المصممة لامتلاك القدرة على حمل رؤوس حربية نووية لكنها لا تلزمها بذلك.
وقال خامنئي: "لا يمكن لأي عدو شل الأمة الإيرانية. يقول (ترامب) 'عليكم أن تخافوا مني'. لا! هكذا سيرد الشعب الإيراني على كلماته في العاشر من فيفري (ذكرى الثورة) وسيعبرون عن موقفهم ضد هذه التهديدات".