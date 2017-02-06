بسبب خلاف حول مشاهدة مباراة كروية جرحى في مواجهات بين طلبة جزائريين وأفارقة بالبليدة

أصيب أربعة طلبة بجروح، إثر مواجهات بين طلبة جزائريين وآخرين أفارقة، داخل نادي الطلبة بالاقامة رقم 1 الكائنة داخل جامعة لونيسي علي بالعفرون غرب البليدة الأربعاء الفارط.

ووقع الشجار بعد خلاف حول أحقية مشاهدة التلفاز بالنادي، إذ كان الطلبة الأفارقة يرغبون في مشاهدة نصف نهائي كأس أفريقيا بين الفريق المصري وفريق بوركينافاسو، بينما أصر الطلبة الجزائريون على مشاهدة مباراة الدوري الاسباني بين فريق برشلونة وفريق اتليتكو مدريد، لتبدأ مناوشات بين المتخاصمين سرعان ما تطورت الأحداث بعد سحب أحد الطلبة لجهاز التحكم من يد طالب آخر، ليبدأ الشجار العنيف، الذي أسفرعن إصابة عوني أمن وطالبين جزائريين، رغم محاولات التهدئة التي قام بها مدير الإقامة وطلبة عقلاء.

واستمرت المواجهات لساعات، واستخدمت خلالها الهراوات وأنواع أخرى من الأسلحة البيضاء.

وتجددت المواجهات في اليوم الموالي، بعد اتهام طلبة أفارقة، لزملائهم الجزائريين، بتخريب غرفهم والاستيلاء على محتوياتها، وهو ما فنده الجزائريون، الذين طالبوا المدير بطرد "خصومهم" من الإقامة، وهو المطلب الذي وصفته الإدارة بغير القانوني.

للتدخل قوات مكافحة الشغب للدرك الوطني، وعناصر الفرقة الإقليمية للدرك لاحتواء الوضع وتهدئة الأمور. مع فتح تحقيق في الأحداث. من جهته ذكر مدير الخدمات الجامعية في تصريح لـ "الشروق"، أن إدارة الإقامة قد فتحت تحقيقا في الواقعة، وأن الأمر تم احتوائه.