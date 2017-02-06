العبادي: "داعش" انتهى عسكرياً في العراق

أ ف ب - الشروق أونلاين

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مقابلة نشرت، ليل الاثنين-الثلاثاء، إن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) انتهى عسكرياً في العراق، مضيفاً أن السلطات العراقية تملك معلومات عن مكان تواجد زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي وإن هذا الأخير فقد معظم قادته.

وقال العبادي في مقابلة مع تلفزيون "فرانس 24" الفرنسي بالعربية: "مسألة المواجهة مع داعش انتهت، داعش منتهية عسكرياً وستصاب بضربة عنيفة في العراق وهذا سيؤدي إلى انهيارها في كل مكان".

وأوضح أن "داعش لديها وجود عسكري ومنظمة إرهابية، سنساعد في ضرب المنظمة الإرهابية" أيضاً.

ورداً على سؤال عما إذا كان البغدادي لا يزال موجوداً في الموصل الذي سيطرت القوات العراقية على أجزاء كبيرة منها خلال الأشهر الماضية، قال العبادي: "لا أريد أن أفصح عن شيء من هذا القبيل. توجد معلومات محددة عن تواجده وأين يوجد".

وعن المعلومات التي ذكرت إنه غادر العراقي في اتجاه سوريا حيث يسيطر التنظيم الجهادي على مساحات أخرى من الأرض، قال رئيس الوزراء العراقي: "أكثر المقاتلين غير العراقيين هاجروا هم وعوائلهم، غادروا الموصل منذ فترة.. البغدادي يعتبر قائداً لهم".

وتابع أن "البغدادي فقد أكثر القيادات الذين معهم"، مشيراً إلى مقتل عدد كبير من القادة العسكريين، مجدداً القول "نعرف حركته ونعرف الجهاز المحيط به".

وتخوض قوات عراقية معارك منذ أكتوبر لاستعادة السيطرة على الموصل، ثاني مدن العراق وآخر أكبر معاقل المتشددين في البلاد. وقد سيطرت على الجزء الأكبر من المدينة.

وقال العبادي: "لدينا ثقة بأن قواتنا ستنتصر وتحرر الموصل قريباً".