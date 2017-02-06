تعاون مع ابني عمه لتمويه الأمن ببجاية توقيف شاب فبرك سيناريو سرقة 4.5 ملايير من مركبته

أوقف عناصر الشرطة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية مؤخرا، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و30 سنة يقيمون بولاية سطيف.

وهذا إثر تقدم أحدهم، المدعو "ش. ج"، الذي يبلغ من العمر 30 سنة، إلى مصالح الشرطة، قصد التبليغ عن تعرضه لسرقة مبلغ مالي معتبر يقدر حسبه بـ 4.5 ملايير سنتيم من طرف مجهولين من داخل مركبته التي كانت مركونة بالقرب من الحي الإداري ببجاية.

وقد سارعت عناصر الشرطة القضائية بأمن الولاية إلى عين المكان، وبعد إجراء كافة المعاينات الميدانية وتكثيف التحريات مع الشخص المبلغ تبين أن الجريمة التي بلغ عنها المعني بالأمر، هي جريمة وهمية لا أساس لها من الصحة، وأنه دبرها رفقة شريكيه في الجريمة (وهما ابنا عمه). وبعد إيقافهما من طرف عناصر الشرطة بالمحطة البرية بولاية بجاية تم العثور بحوزتهما على حقيبة يدوية بداخلها مبلغ مالي يقدر بـ 230 مليون سنتم وكذا جرائد وقصاصات ورقية على شكل أوراق نقدية.

وبعد تحويلهما إلى المصلحة للتحقيق معهما، اعترفا بأنهما على اتفاق مسبق مع ابن عمهما المبلغ عن القضية، للقيام بالسرقة المفترضة، وأنه أقدم على فعلته بسبب عجزه عن تسديد ديونه إلى شريكه في التجارة وإيهامه بأنه تعرض للسرقة.

مصالح الأمن حررت ملفا جزائيا ضد المعنيين بالأمر، بتهم الإهانة عن طريق تبليغ السلطات بجريمة وهمية والمشاركة والنصب، وقد تم تقديمهم أمام محكمة بجاية، وصدر في حقهم 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 10 ملايين سنتيم لكل واحد.