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احتجاجات على قرار ترامب بمنع دخول مواطني 7 دول إلى بلاده
نفى وجود زنزانات سرية أو مراكز احتجاز بها
لوح: الجزائر أكثر تقدّما في حرية تنقل الأشخاص
تفاخر وزير العدل حافظ الأختام، الطـيب لوح، مطولا، بما أسماه المعركة التي تخوضها الجزائر لإرساء الحقوق والحريات. وانتقد ضمنيا حسب قراءات متابعين، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب قرراه منع دخول مواطني سبع دول إلى بلاده. وقال لوح بهذا الخصوص: "دول متقدمة في مجال حقوق الإنسان تقيد حرية تنقل الأشخاص بقرار إداري، لكن في الجزائر يُتخذ الأمر بقرار قضائي".
وقام وزير العدل، الثلاثاء، على هامش يوم برلماني حول "أهداف ونتائج التعديلات الدستورية في حاضر الجزائر ومستقبلها" بالعاصمة، بمقارنة بين الجزائر ودول متقدمة في مجال الحقوق والحريات، مشددا: "الجزائر تخوض معركة لإرساء هذه المبادئ في الميدان، بناء على التعديلات التي جاء بها الدستور، أو الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة"، قبل أن يتابع الوزير: "أريد أن أتحدث عن مجال حقوق وحريات الإنسان، ففي وقت تتجه دول إلى نزع الحريات بقرار إداري، لدينا في الجزائر منظومة قوانين تمنع السفر إلى الخارج إلا بقرار قضائي فقط".
وقدم لوح مثالا على قرار الإدارة الأمريكية التي أقرت منع مواطني 7 دول من دخول الأراضي الأمريكية، مشددا: "لا يمكن منع أي شخص من التنقل إلى خارج وطنه كما فعلت بعض الدول"، مؤكدا: "دول متقدمة وبذريعة محاربة الإرهاب تتراجع عن هذه المبادئ واستثناء تقيد الحريات بقرار إداري عوض القضاء"، مبرزا أن "الجزائر التي عايشت الإرهاب سنوات التسعينيات وانتصرت عليه تضمن الحريات ولا تقيد تنقل الأشخاص إلى الخارج".
وكشف لوح عن استكمال تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في غضون الأيام القادمة، كما يجري التحضير لمشروع قانون يتعلق بحماية المعطيات الشخصية وآخر لتعديل القانون التجاري، نافيا وجود مراكز احتجاز أو زنزانات سرية كما كان يقال سابقا، مشيرا إلى أنه بإمكان المحامين التحقق من ذلك، وإجراء زيارات إن رغبوا سواء نهارا أم ليلا.
2017/02/07 على 21:381
انعل الشيطان يا وزير - الناس متبوعين ليلا و نهارا من طرف الامن و ناس محرومين حتى من اداء صلاة الجمعة و اخرين محروم عليهم حتى الذهاب الى ولايات اخرى من الوطن و انت تتكلم على حرية التنقل و حرية التعبير - واش من حرية الله يهديك
ملاحظ2017/02/07 على 22:202
صدقت يا وزير واضف حرية الدخول والخروج من تلك السجون من 3 إلى 5 نجوم كهوتيلات حسب ما شاء, واضف حرية الاختطاف والقتل بالانتكاسات وكله يعود لقوانينكم العلمانية Made in France وحقوق الحيوانات لهؤلاء الدواعش و المجرمون الذين تتفاخرون به لأسيادكم الغرب والمنظمات الماسونية بالكذب والنفاق لتتباهى بالوهم فالحقوق لن تكون بدون عدل يا وزير وزد تتدخل لتلعبها ناطق للخارجية لدول منعهم Trump واش دخلك؟