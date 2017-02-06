افتتاح الصالون الرابع للتكوين المتواصل والتمهين 12 مؤسسة تعرض خدماتها على البطالين والجامعيين

انطلقت الطبعة الرابعة للصالون الوطني للتكوين المتواصل والتمهين بقصر الثقافة مفدي زكرياء، بمشاركة نحو 12 مؤسسة تكوين من القطاعين العمومي والخاص منها الشركة الوطنية للنقل البري والمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية ومعهد التكوين في الكهرباء والغاز التابع لمجمع سونلغاز. وستستمر فعالياته إلى غاية 8 فيفري القادم حيث يعول عليه في استقطاب الراغبين في الاستفادة من التكوينات والباحثين عن أحدث التخصصات.

وأكد محافظ الصالون الدكتور علي بلخيري، الإثنين، على أهمية صالون التكوين والتوظيف الذي أصبح موعدا مهما ينتظره الجميع كاشفا عن سعيهم لإعطاء هذه الأحداث البعد الاجتماعي والاقتصادي والجهوي في ولايات الشرق والغرب والجنوب من خلال تنظيم صالون جهوي للتشغيل والتكوين، وستحظى ولاية سطيف باحتضان طبعته الأولى وذلك من 13 إلى 15 مارس 2017. كما سيتم تنظيم الطبعة الحادية عشرة للصالون الوطني للتوظيف من 18 إلى 20 أفريل 2017 برياض الفتح.

واعتبر المتحدث الصالون ملتقى للشركات الاقتصادية يمكنها من العثور على المهارات والتخصصات التي ترغب بها وكذلك بالنسبة إلى المدارس ومؤسسات التكوين. فهو يساعدها بشكل كبير في تسويق التخصصات والتكوينات التي تقدمها وهو ما يرفع معدل الالتحاق بها، بالإضافة إلى الراغبين في الاستفادة من التكوين سواء البطالين أم خريجي الجامعات. فمن خلاله سيعززون فرصهم في العثور على وظيفة أو تكوين أو دورات تدريبية..

وذلك من خلال الاحتكاك المباشر بأصحاب المراكز، كما يمنح المدارس فرصة اقتراح تكوينات متخصصة للمؤسسات الباحثة عن شركاء للتكفل بمخططات التكوين الداخلي. وشدد محافظ الصالون على ضرورة تكوين مختلف المؤسسات لموظفيها ومساهمتها في تطوير معارفهم ومهاراتهم ومنحهم استعدادات لخوض المنافسة.