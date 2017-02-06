بسبب الأزمة المالية التي تعرفها البلاد

طلعي: تجميد مشاريع توسعة مسارات التراموي

date 2017/02/07 views 132 comments 0
author-picture

icon-writer محمد حمادي

صحفي مدير جهوي لمكتب الشروق بوهران

كشف وزير الأشغال العمومية والنقل، بوجمعة طلعي، خلال زيارة تفقدية إلى وهران، الثلاثاء،عن تجميد جميع مشاريع توسعة مسارات الترامواي، موضحا أن قرار تجميد مشاريع توسعة خطوط الترامواي في جميع الولايات، جاء بسبب الضائقة المالية التي تعرفها البلاد.

icon-links تغطيات ذات صلة

وانتقد الوزير تأخر أشغال إنجاز المدرج الثاني لمطار أحمد بن بلة الدولي في السانيا بوهران، حيث وبّخ مكتب دراسات أجنبي، وهدّد بفسخ العقد معه في حال عدم تسليم المشروع قبل انقضاء السنة الجارية، علما أن آجال التسليم كانت مقرّرة جوان من ذات السنة.

icon-tags
  • print