كشف وزير الأشغال العمومية والنقل، بوجمعة طلعي، خلال زيارة تفقدية إلى وهران، الثلاثاء،عن تجميد جميع مشاريع توسعة مسارات الترامواي، موضحا أن قرار تجميد مشاريع توسعة خطوط الترامواي في جميع الولايات، جاء بسبب الضائقة المالية التي تعرفها البلاد.
وانتقد الوزير تأخر أشغال إنجاز المدرج الثاني لمطار أحمد بن بلة الدولي في السانيا بوهران، حيث وبّخ مكتب دراسات أجنبي، وهدّد بفسخ العقد معه في حال عدم تسليم المشروع قبل انقضاء السنة الجارية، علما أن آجال التسليم كانت مقرّرة جوان من ذات السنة.
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طلعي: تجميد مشاريع توسعة مسارات التراموي
محمد حمادي
صحفي مدير جهوي لمكتب الشروق بوهران
كشف وزير الأشغال العمومية والنقل، بوجمعة طلعي، خلال زيارة تفقدية إلى وهران، الثلاثاء،عن تجميد جميع مشاريع توسعة مسارات الترامواي، موضحا أن قرار تجميد مشاريع توسعة خطوط الترامواي في جميع الولايات، جاء بسبب الضائقة المالية التي تعرفها البلاد.
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وانتقد الوزير تأخر أشغال إنجاز المدرج الثاني لمطار أحمد بن بلة الدولي في السانيا بوهران، حيث وبّخ مكتب دراسات أجنبي، وهدّد بفسخ العقد معه في حال عدم تسليم المشروع قبل انقضاء السنة الجارية، علما أن آجال التسليم كانت مقرّرة جوان من ذات السنة.