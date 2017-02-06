للمخرج حميد بن عمرة فيلم "حزام" ينافس في مهرجان تطوان لسينما المتوسط

يشارك الفيلم الوثائقي الطويل "حزام" أخر أعمال المخرج حميد بن عمرة في المنافسة الرسمية للطبعة الـ23 من المهرجان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط لتطوان بالمغرب، المقرر من 25 مارس إلى 1 أفريل 2017، حسب ما علم من المنظمين.

ويتناول فيلم "حزام" ( 2016 ) وهو من إنتاج المخرج موضوع المرأة كـ "مأوى ومرآة للرجل" كما يتعرض أيضا للنظرة إلى الثقافات المغاربية والشرقية في فرنسا.

ويعد هذا الفيلم ثمرة 16 سنة من التصوير تمكن خلالها المخرج من رصد "نعومة وأنوثة الراقصات الشرقيات" وذلك بتعقبه لمسار الراقصة الجزائرية أسيا قمرة أثناء الدروس والعروض التي تقدمها في الرقص.

كما يعالج الفيلم أيضا موضوع المنفى ونظرة الأجنبي، ويتجلى ذلك في الفيلم في الحوار مع السينمائي السوري محمد ملاس .

سبق لحميد بن عمرة، وهو سينمائي مستقل وأن شارك في العديد من التظاهرات السينمائية عبر العالم من خلال فيلمه "أشواط من الحياة أشواط من الأحلام"(2012) وكذا فيلم "هواجس الممثل المنفرد بنفسه"(2015 ) الذي شارك في العديد من المهرجانات، وعرض فيلمه الأخير "حزام" لأول مرة في مهرجان القاهرة الدولي للسينما في نوفمبر الماضي.

ويترأس المخرج المصري يسري نصر الله لجنة تحكيم الأفلام الروائية لهذه الطبعة الـ23 التي لم يكشف بعد عن برنامجها، بينما سيترأس المخرج الفرنسي توماس باوير لجنة تحكيم الأفلام الروائية.

ويسعى مهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان المتوسط الذي تأسس في 1985 إلى ترقية الأعمال السينمائية التي تعالج الفن والثقافة بمنظور متوسطي.