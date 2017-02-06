إقامة إبداعية ينشطها فرانشيسكو غاتوني ويحيى بلعسكري مدينة الجزائر تتحدث بعدسة الصور وأقلام الكتاب

تتواصل بدار "عبد اللطيف" بالحامة بالجزائر العاصمة إلى منتصف الشهر الجاري فعاليات الإقامة الإبداعية التي ينشطها الكاتب والروائي يحيى بلعسكري رفقة المصور الفوتوغرافي فرانسيسكو غاتوني، وذلك بهدف خلق عمل إبداعي فوتوغرافي.

وتتخطى أهداف هذه الإقامة الإبداعية التي تنظمها الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي بغض النظر عن الإبداع إلى التعريف بمدينة الجزائر، وحسب ما جاء في "بيان" الوكالة فهذه المدينة التي تستضيف وتقبل بالتبادل مع الأخر القادم من بعيد أو الأخر القريب، وبالتالي هي معالجة من زوايا كثيرة مختلفة من خلال الصورة الفوتوغرافية والكلمة، سواء تلك التي تقال في الكتب أو الشعر أو في مختلف الكتابات الإبداعية، أو تلك التي ينقلها الرجال أو النساء وبصفة عامة السكان المقيمين في العاصمة عن هذه المدينة أو زاروها وتجولوا في أماكنها التراثية الساحرة من أي مكان أخر، وذلك بهدف إعطائها ومنحها صوتا جميلا يستحضرها من خلال هذه الإقامة الإبداعية التي يتكفل المصور فرانشسكو غاتوني بجزئها التصويري، في حين يشرف يحيى بلعسكري على الجزء الخاص بالكتابة.

وشكلت الجزائر في الفترة الأخيرة ملتقى للمبدعين العرب والأجانب، حيث استضافت عدد من الرسامين والمصورين والشعراء والروائيين بغرض الإبداع والاقتراب والتعبير عن الجزائر بطريقتهم الخاصة وتكون نتائجها مبهرة ومشرفة في الخارج.

ويضيف "البيان" تبقى مدينة الجزائر جميلة كما كانت دوما، وأصبحت تعبيرا عن المدينة والبلد في الوقت نفسه، الذي غادرته قوافل "الحراقة" تجاه الضفة الأخرى من حوض المتوسط، والذين عملوا على مر السنين على ترسيخ صورة هذه المدينة والبلاد ككل.

وتبرز احتضان الجزائر للأخر في صور الوافدين من أماكن بعيدة وأخرى قريبة من تونس، والمغرب وأوروبا أو الصينيين العاملين بها، وكذا البرتغاليين والإسبان وغيرهم.

والجدير بالذكر أنّ يحيى بلعسكري ولد في وهران، وهو عضو في هيئة تحرير مجلة"Apulée"، كاتب ورائي معروف ألف قصصا وروايات وكتب كثيرة منها "عبد القادر: القتال والتسامح والسرد"، "الابن اليوم، "ليلة طويلة من الغياب"، "الحافلة في المدينة"، "لو تبحث عن المطر تأتي من الأعلى"، "هاييتي بالرسائل والصور" وغيرها.

ويعدّ فرانشسكو غاتوني المولود في روما عام 1956، يقيم في فرنسا منذ العام 1979، مصور ومراسل، عالمه اجتماعي يقوم على الواقعية واستمرارها، عمل 17 سنة مع "لوموند" الفرنسية، وأنجز بورتريهات كثيرة لكتاب معروفين في العالم.

ومن المؤلفات التي شارك فيها بالصور نذكر "روما بعيدا عن الطرق" لكارلا سواريز، "هاييتي بالرسائل والصور" ليحيى العسكري، "كوبا طرق الصدفة" لكارلا سواريز.. وغيرها.