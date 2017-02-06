أكد وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، خلال زيارة عمل وتفقد إلى قطاعه بولاية سعيدة، الثلاثاء، أن الوزارة المعنية تسعى إلى إنشاء خريطة إلكترونية لجرد الموروث الثقافي على المستوى الوطني.
وذكر ميهوبي، لدى تدشينه المتحف العمومي لجمع الموروث الثقافي الذي يحمل اسم الراحل الدكتور بوعلام بسايح، بالمخرج الغربي لمدينة سعيدة، أن التطبيق في الخريطة الإلكترونية للموروث الثقافي، سيسمح للباحثين وكل من له علاقة بالتراث بالوصول إلى جميع المعلومات والصور التي تتعلق بهذا الموروث.
وأوضح في هذا الخصوص وزير الثقافة، أنه تم الاتفاق مع مؤسسة متخصصة أسندت إليها مهمة إنجاز هذا المشروع.
هذا وأعطى ميهوبي، إشارة انطلاق تصوير فليم سينمائي يحمل عنوان: "سعيدة بعيدة، للمخرج السينمائي وكاتب السيناريو، بهلول عبد الكريم، من مواليد 1950 بمدينة سعيدة الذي سبق له أن أخرج عدة أفلام طويلة منها :"الشاي بالنعناع"، "الشمس المغتالة"، و"رحلة إلى الجزائر". هذا واستمع الوزير رفقة والي ولاية سعيدة، إلى جانب من قصة الفيلم السينمائي الجديد "سعيدة بعيدة".
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أعطى إشارة انطلاق تصوير فيلم "سعيدة بعيدة" ميهوبي:
خريطة إلكترونية لجرد الموروث الثقافي عبر الوطن قريبا
ابن حمزة
أكد وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، خلال زيارة عمل وتفقد إلى قطاعه بولاية سعيدة، الثلاثاء، أن الوزارة المعنية تسعى إلى إنشاء خريطة إلكترونية لجرد الموروث الثقافي على المستوى الوطني.
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وذكر ميهوبي، لدى تدشينه المتحف العمومي لجمع الموروث الثقافي الذي يحمل اسم الراحل الدكتور بوعلام بسايح، بالمخرج الغربي لمدينة سعيدة، أن التطبيق في الخريطة الإلكترونية للموروث الثقافي، سيسمح للباحثين وكل من له علاقة بالتراث بالوصول إلى جميع المعلومات والصور التي تتعلق بهذا الموروث.
وأوضح في هذا الخصوص وزير الثقافة، أنه تم الاتفاق مع مؤسسة متخصصة أسندت إليها مهمة إنجاز هذا المشروع.
هذا وأعطى ميهوبي، إشارة انطلاق تصوير فليم سينمائي يحمل عنوان: "سعيدة بعيدة، للمخرج السينمائي وكاتب السيناريو، بهلول عبد الكريم، من مواليد 1950 بمدينة سعيدة الذي سبق له أن أخرج عدة أفلام طويلة منها :"الشاي بالنعناع"، "الشمس المغتالة"، و"رحلة إلى الجزائر". هذا واستمع الوزير رفقة والي ولاية سعيدة، إلى جانب من قصة الفيلم السينمائي الجديد "سعيدة بعيدة".