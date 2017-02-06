الضحية قصد سوق المواشي واختفى عن الأنظار منذ ثلاثة أيام مجهولون يقتلون شيخا بمفك براغ ويرمون جثته بالطريق ببلعباس

عثرت مصالح الدرك الوطني، مساء الإثنين،على جثة شيخ في العقد السابع من عمره، مرمية على حافة الطريق القريب من قرية بلولادي بسيدي بلعباس، بعدما غاب عن الأنظار منذ يوم السبت المنصرم.

وحسب ما علمته "الشروق"، فإن الضحية البالغ 72 سنة، القاطن ببلدية سيدي يعقوب، قصد صبيحة السبت المنصرم سوق المواشي بدائرة سيدي لحسن، وبحوزته مبلغ من المال يقارب 25 مليون سنتيم، إلا أنه غاب عن الأنظار في ظروف غامضة، قبل أن يتم العثور عليه جثة هامدة مرمية على حافة الطريق المؤدي نحو قرية بلولادي، كما لم يتم العثور بحوزته على الأموال التي حملها عند توجهه إلى السوق. واستنادا إلى ما ذكرته مصادرنا، فإن الضحية يكون قد تعرض لاعتداء خطير على يد مجهولين، استعملوا مفك براغي لتوجيه طعنات خطيرة إليه في الرقبة، قبل أن يتم التخلص من جثته.

وكانت مصالح الدرك الوطني لبلدية سيدي يعقوب، قد باشرت تحقيقاتها فور العثور على جثة الضحية، التي استدعت توقيف عدد من المشتبه في ضلوعهم في القضية، منهم جيران الضحية، في انتظار ما ستفسر عنه نتائج التحريات.